Günün maç programı belli oldu 10 Nisan: UEFA Konferans ve Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var? İşte maç saatleri ve kanal bilgileri

Futbolda heyecan sürüyor. Bu akşam oynanacak, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ve Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları yakından takip edilecek. Maçların hangi kanalda yayınlanacağı ve saatleri ise maç programında yer alıyor. TRT'nin dijital platformu Tabii Spor kanalları üzerinden naklen yayınlanacak maçların listesini sizler için derledik. İşte günün maç programı.