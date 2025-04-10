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Günün maç programı belli oldu 10 Nisan: UEFA Konferans ve Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var? İşte maç saatleri ve kanal bilgileri

Günün maç programı belli oldu 10 Nisan: UEFA Konferans ve Avrupa Ligi'nde bugün hangi maçlar var? İşte maç saatleri ve kanal bilgileri

18:5910/04/2025, الخميس
Yeni Şafak
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Futbolda günün maç programı
Futbolda günün maç programı

Günün maç programı belli oldu. UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde çeyrek final heyecanı devam ediyor. Karşılaşmaları canlı olarak izlemek ve bugünkü maçların hangi kanalda yayınlandığını merak eden futbolseverler maç programını araştırıyor. TRT1, Tabbi Spor, Tabii Spor1, Tabii Spor2 kanallarında bu karşılaşmaları takip etmek mümkün olacak. Peki bugün hangi maçlar var ve saat kaçta başlayacak? İşte 10 Nisan bugünkü maçlar.

Futbolda heyecan sürüyor. Bu akşam oynanacak, UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ve Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları yakından takip edilecek. Maçların hangi kanalda yayınlanacağı ve saatleri ise maç programında yer alıyor. TRT'nin dijital platformu Tabii Spor kanalları üzerinden naklen yayınlanacak maçların listesini sizler için derledik. İşte günün maç programı.


BUGÜN (10 NİSAN) HANGİ MAÇLAR VAR?

UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi çeyrek final ilk maçları ile, Türkiye 1. lig karşılaşmaları bugün oynanacak. İşte bugünkü maçların programı.


UEFA Avrupa Ligi - Çeyrek Final

19:45 Bodo/Glimt - Lazio (TRT Tabii Spor)

22:00 Lyon - Manchester United (TRT Tabii Spor)

22:00 Rangers - Athletic Bilbao (TRT Tabii Spor 1)

22:00 Tottenham - Eintracht Frankfurt (TRT 1)

UEFA Konferans Ligi - Çeyrek Final

19:45 Legia Varşova - Chelsea (TRT 1)

22:00 Celje - Fiorentina (TRT Tabii Spor 3)

22:00 Djurgarden - Rapid Wien (TRT Tabii Spor 2)

22:00 Real Betis - Jagiellonia Bialystok (TRT Tabii Spor 4)


1. Lig

14:00 Yeni Malatyaspor - Bandırmaspor (TRT Spor)

17:00 Gençlerbirliği - Ümraniyespor (TRT Spor)

20:00 Adanaspor - Kocaelispor (TRT Spor)


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