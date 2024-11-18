Bu yıl hacca gidecek olan vatandaşlar kayıt sürecini tamamladı. Boş kalan kontenjanlar için tarih Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bekleniyordu. Buna göre vatandaşlar 2025 hac ek kontenjan hakkı ile hacca gitmeye hak kazanabilecek.
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre hac ek kontenjan kayıtları 21 Kasım ile 29 Kasım aralığında gerçekleşecek.
21 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından detayların duyurulması bekleniyor.
2025 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir. Normal konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.
4 KİŞİLİK ODA 24.500 SAR
3 KİŞİLİK ODA 26.500 SAR
2 KİŞİLİK ODA 28.500 SAR
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac kuralarında ismi çıkanların kesin kayıtlarını 15 Kasım'a kadar yapabileceğini bildirdi. Öte yandan hac 2. kayıtları da ilk kayıt sürecinde olduğu gibi kayıtların gerçekleşmesi bekleniyor.
Hac kesin kayıt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Vatandaşlar e-devlet şifresi ve T.C kimlik numaraları ile hac kayıtlarını tamamlayabilecekler.