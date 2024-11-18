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Hac ek kayıt tarihleri belli oldu! Hac ek kontenjan 2025 ne zaman açıklanacak, 2. kayıtlar başladı mı?

Hac ek kayıt tarihleri belli oldu! Hac ek kontenjan 2025 ne zaman açıklanacak, 2. kayıtlar başladı mı?

15:4218/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Hac kontenjanları
Hac kontenjanları

2025 yılı için Diyanet hac fiyatları ve ek kontenjan kayıtları, hacı adaylarının merakla takip ettiği konulardan biri olmaya devam ediyor. Hac başvurularının sonuçlarına göre kesin kayıt işlemleri 15 Kasım itibariyle tamamlandı. Ancak, hac için boş kalan kontenjanlar için ikinci kayıt süreci başlayacak. Bu ek kontenjanlar 2025 yılı için yapılacak başvurularla doldurulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni hac ücretlerini ve ek kontenjan bilgilerini duyurdu. İşte 2025 Hac sezonu için bilmek isteyeceğiniz tüm detaylar.

Bu yıl hacca gidecek olan vatandaşlar kayıt sürecini tamamladı. Boş kalan kontenjanlar için tarih Diyanet İşleri Başkanlığı​ tarafından bekleniyordu. Buna göre vatandaşlar 2025 hac ek kontenjan hakkı ile hacca gitmeye hak kazanabilecek.

HAC EK KONTENJANLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR 2025?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı kılavuzda yer alan bilgilere göre hac ek kontenjan kayıtları 21 Kasım ile 29 Kasım aralığında gerçekleşecek.

21 Kasım Perşembe günü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından detayların duyurulması bekleniyor.

HAC PARASI NE KADAR, KAÇ TL?

2025 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir. Normal konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.

4 KİŞİLİK ODA 24.500 SAR

3 KİŞİLİK ODA 26.500 SAR

2 KİŞİLİK ODA 28.500 SAR

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac kuralarında ismi çıkanların kesin kayıtlarını 15 Kasım'a kadar yapabileceğini bildirdi. Öte yandan hac 2. kayıtları da ilk kayıt sürecinde olduğu gibi kayıtların gerçekleşmesi bekleniyor.

Hac kesin kayıt başvuruları e-Devlet üzerinden yapılacak. Vatandaşlar e-devlet şifresi ve T.C kimlik numaraları ile hac kayıtlarını tamamlayabilecekler.



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