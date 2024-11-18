Bu yıl hacca gidecek olan vatandaşlar kayıt sürecini tamamladı. Boş kalan kontenjanlar için tarih Diyanet İşleri Başkanlığı​ tarafından bekleniyordu. Buna göre vatandaşlar 2025 hac ek kontenjan hakkı ile hacca gitmeye hak kazanabilecek.