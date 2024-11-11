2025 hac kura sonuçları e-Devlet'te erişime açılmıştı. Hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi, kesin kayıtlarını ne zamana kadar yaptırabileceklerini araştırıyor. Öte yandan yedek kayıtları bekleyen hacı adayları da kesin kayıt takvimini öğrenmek istiyor. Peki, 2025 hac kayıtları ne zaman bitecek?

HAC KESİN KAYIT TARİHİ 2025

Diyanet İşleri Başkanlığınca gerçekleştirilen 2025 hac kuraları sonuçları, e-Devlet'te erişime açıldı.

Bu yıl kaydını yenileyen ve ön kayıt yaptıran 1 milyon 849 bin 584 kişinin katıldığı hac kuraları, noter huzurunda çekildi. Böylece hacı adayı olmaya hak kazanan 84 bin 942 kişi e-Devlet'ten sonuçları görebilecek.

Hac ile ilgili kesin kayıtlar, 4 Kasım'dan itibaren yapılacak.

HAC KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 hac kuralarında ismi çıkanların kesin kayıtlarını 15 Kasım'a kadar yapabileceğini bildirdi.

HAC KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Hacı adayı olanlar, kesin kayıtlarını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği tarihler arasında yapmalıdır. Kayıt işlemleri için gerekli belgeler ve adımlar, Diyanet'in resmi internet sitesinde detaylı olarak yer alıyor. Kesin kayıtların son günü olan 15 Kasım'a kadar işlemlerini tamamlamayan adaylar, 2025 yılı hacı adayı olma şansını kaçıracak.

KESİN KAYIT İŞLEMLERİ NEREDEN YAPILIR?

Hac adayları, e-Devlet üzerinden kayıt işlemlerini tamamlayabilecekleri gibi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın belirlediği resmi kurumlarda da kayıtlarını gerçekleştirebilecek. Kayıt sırasında istenilen belgeler ve işlemler hakkında detaylı bilgi almak için Diyanet'in internet sitesini ziyaret etmek yeterli olacaktır.

HAC PARASI NE KADAR, KAÇ TL?

2025 yılı hac ücretleri Suudi Arabistan Riyali (SAR) olarak tahsil edilecektir. Normal konaklamalarda 4 kişilik oda kapasitesi sınırlı olup kesin kayıt hakkı kazananların kayıtları oda yeterlilik durumuna göre yapılacaktır.

4 KİŞİLİK ODA 24.500 SAR

3 KİŞİLİK ODA 26.500 SAR

2 KİŞİLİK ODA 28.500 SAR







