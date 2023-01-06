Hac kayıtları başladı| 2023 Hac ön kayıt başvuruları nasıl yapılır? E-devlet hac kayıt ekranı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin başlayacağı tarihi duyurdu. Pandemi nedeniyle 2022 yılında hac kurası çekilmemişti. Yeni kuralar için gözler Diyanet'teydi! Peki, Hac kayıt ve güncelleme tarihi ne zaman 2023?

2023 HAC KAYITLARI BAŞLADI

2023 Hac için ilk kez kayıt yaptıracaklar veya kayıtlarında güncelleme işlemi yapacaklar, bu işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-devlet üzerinden yapabiliyor.

Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve tüm il ve ilçe müftülüklerinden bilgi alınabiliyor.

Hac ön kayıt ücretlerine dair henüz bir detay bulunmuyor.

Fuat Oktay, ''9 Ocak’ta Cidde’de düzenlenecek Hac Konferansı’nda, yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın hac talepleri dahil, milletimizin kutsal topraklara teveccühünün kontenjanlara yansıması için gerekli irade ortaya konacaktır.” dedi.

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HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyenlerin işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hac ön kayıtları e-Devletten gerçekleşecek.

İlgili bankalara belirlenen tarihlerde vatandaşlar ön kayıt ücreti yatırılacak. "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulaması gerçekleşecek.

E-DEVLET HAC KAYIT İÇİN TIKLAYIN

Diyanet'in internet adresinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

Geçmiş yıllarda kuraya katılıp kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarımızın kayıt yenileme işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığınca otomatik olarak güncellenecektir. Kaydı Başkanlıkça yenilenen hacı adaylarımız kuraya gireceği; il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini e-Devlet üzerinden yapabileceklerdir. Hacı adaylarımız e-Devlet üzerinden “Oda Tercihli'' veya “Otel'' konaklama türlerinden birini tercih edebileceklerdir. Kura birlikteliğine dair değişiklik talepleri ile ilgili olarak hac kura katsayıları aynı olan kişilerin e-Devlet sistemi üzerinden, kura katsayıları farklı yıllara ait olan kişilerin ise iş ve işlemleri il/ilçe müftülüklerinde 05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılabilecektir.

Yapılacak tercihlerin bağlayıcı olacağı ve daha sonra konaklama türü değişikliklerine izin verilmeyeceğinden, müracaat edenlerin konaklama türleri hakkında tercihlerini doğru bir şekilde yapmaları çok önemlidir.

05-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden müracaatını tamamlamayan vatandaşlarımızın talep etmeleri halinde, ön kayıt ücretleri kendilerine iade edilecektir. Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra mağduriyet yaşamamaları için kayıt durumlarını e-Devlet üzerinden sorgulayabilecekler; bilgilerinde eksiklik veya yanlışlık olanlar durumlarını süresi içinde düzeltebileceklerdir. Detaylı bilgi için iletişim merkezimizi (0850 260 13 13) arayabilirsiniz.

HAC FİYATLARI 2023 BELLİ OLDU MU?

İlk defa kayıt yaptıracak vatandaşlar, anlaşmalı bankalardaki (Albaraka Türk Katılım, Emlak Katılım, Kuveyt Türk Katılım, Türkiye Finans Katılım, Türkiye Halk Bankası, Türkiye Vakıflar Bankası, T.C Ziraat Bankası, Vakıf Katılım ve Ziraat Katılım) kurumsal tahsilat hesabına veya ilgili bankaların internet bankacılığı aracılığıyla, 250 (İkiyüzelli) TL ön kayıt ücreti yatıracaklardır. Ön kayıt ücretini yatırdığı halde süresi içerisinde müracaatını tamamlamayanların müracaatları kabul edilmeyecektir. Bu sebeple vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, hac müracaatlarını belirlenen süre içerisinde yapmaları önem arz etmektedir.

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