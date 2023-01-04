2023 hac ücretleri belli oldu mu? Diyanet İşleri Başkanlığı hac fiyatları

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş 2023 yılı hac kaydı ve güncelleme işlemlerinin başlayacağı tarihi açıkladı. Yaşanan bu gelişmenin ardından hacı adayları hac fiyatlarını araştırmaya başladı. 2023 hac ücretleri belli oldu mu?

HAC ÖN KAYITLARI NASIL YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2023 yılında hac için ilk defa kayıt yaptıracak olan veya kayıtlarında güncelleme yaptırmak isteyenlerin işlemlerini 5-26 Ocak 2023 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden yapabileceğini duyurdu. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi hac ön kayıtları e-Devletten gerçekleşecek.

İlgili bankalara belirlenen tarihlerde vatandaşlar ön kayıt ücreti yatırılacak. "www.hac.gov.tr" adresinde yayımlanacak linkten e-devlet kimlik doğrulaması gerçekleşecek.

Elektronik ortamda "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesine veya müftülüklere başvurup "Oda Tercihli Konaklama" ve "Otel Konaklama" türlerinden birini tercih ederek kayıtlar yapılıyor.

REKLAM

Önceki yıllarda kaydı olup kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemlerinin bu sene de otomatik yapılması bekleniyor.

Hacı adayları müracaatlarını yaptıktan sonra kayıt durumlarını ve kura sonuçlarını "http://hac.diyanet.gov.tr" internet sitesinden sorgulayabiliyor.

2023 HAC FİYATLARI NE KADAR?

Henüz 2023 yılı hac fiyatları açıklanmadı. Detaylı bilgi için Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden ve 0859 260 1313 çağrı merkezlerinden bilgi alınabilecek.

Hac fiyatlarının Hac ve Umre Genel Müdürlüğü hac.gov.tr adresinden bu hafta açıklanması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklamalara haberlerimizde yer vereceğiz.