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Hafta sonu mevsim normallerini unutturan hava durumu! 4 derece artış olacak...24-25 Şubat il il hava durumu

Hava sıcaklıkları bir süredir şaşırtıyor. Şubat ayına günlük güneşlik başlayan ülkemizin anlık hava durumu Meteoroloji tarafından duyuruluyor. 24-25 Şubat 2024 hafta sonu hava nasıl olacak? Meteoroloji'den gelen son hava durumu raporuna göre hava sıcaklığı mevsim normallerinin 4 derece üzerinde olacak. İşte il il hava durumu...

15:11 - 23/02/2024 Cuma
Yeni Şafak
Hava durumu
Hava durumu

Meteoroloji'nin hafta sonu için yayınladığı hava durumu tahminlerine göre yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde sıcaklar ve yağışsız bir hava hakim olacak.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? 24-24 ŞUBAT 2024

İstanbul’da parçalı ve az bulutlu, Trakya'nın batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis olabilir.

Ankara’da bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin edilmektedir. İç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi beklenmektedir.

İzmir’de bölge geneli parçalı ve az bulutlu görülürken İzmir ve Balıkesir kıyıları sağanak yağışlı geçebilir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’de kar yağışının ne zaman olacağı henüz belli değil. Konuya ilişkin güncel bilgiler MGM’nin resmi sitesinden takip ediliyor.

YAĞIŞLAR BUGÜN YER YER KENDİNİ GÖSTERECEK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kuzey Ege kıyıları ile Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunun aralıklı yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ HAFTALIK HAVA TAHMİNİ




#meteoroloji
#hava durumu
#istanbul hava durumu
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