hafta sonu hava durumu

Hava durumu
Meteoroloji günlük raporunda bazı illere yoğun kar yağışı uyarısında bulunurken Doğu Akdeniz ve İç Anadolu'da kuvvetli rüzgar açıklaması yaptı. Peki, 1-2 Nisan 2023 Hafta sonu yarın hava durumu nasıl olacak?
HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK? (1-2 NİSAN)
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt'te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.
YOĞUN KAR UYARISI: Yapılan son değerlendirmelere göre; Muş'ta kuvvetli (10-20 cm), Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt'te yoğun kar yağışları (20 cm üzeri) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGÂR UYARISI: Rüzgârın, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneydoğusunda kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-70 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi yaşanabilecek olumsuzlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek yamaçlarında çığ tehlikesi riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ANKARA HAVA DURUMU
1 Nisan Cumartesi Az Bulutlu 2°C 16°C
2 Nisan Pazar Parçalı Bulutlu 7°C 17°C
İSTANBUL HAVA DURUMU
1 Nisan Cumartesi Çok Bulutlu 10°C 18°C
2 Nisan Pazar Sağanak Yağışlı 12°C 16°C
İZMİR HAVA DURUMU
1 Nisan Cumartesi Sağanak Yağışlı 12°C 21°C
2 Nisan Pazar Sağanak Yağışlı 14°C 21°C