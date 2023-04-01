hafta sonu hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu(Malatya hariç), Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Ordu çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Marmara'nın kuzeyi ile Elazığ, Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere Muş'ta kuvvetli, Ağrı, Bitlis, Iğdır'ın yüksekleri, Kars'ın güneyi, Van, Hakkari, Şırnak ve yüksek kesimleri başta olmak üzere Siirt'te yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun eğimli ve yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi riski bulunmaktadır.