Kars ve Ağrı 5 günlük hava durumu
Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelerde Ağrı, Iğdır’ın yüksekleri ile Kars’ın güneyinde yoğun kar yağışları 20 santim üzerinde beklenirken, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
KARS 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
AĞRI 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU
METEOROLOJİDEN KAR YAĞIŞI VE DON UYARISI GELDİ
Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelerde Ağrı, Iğdır’ın yüksekleri ile Kars’ın güneyinde yoğun kar yağışları 20 santim üzerinde beklenirken, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Meteoroloji bölge genelinde zirai don uyarısında da bulundu. Buna göre 29.03.2023 Çarşamba ile 31.03.2023 Cuma günleri arasında Iğdır, Kars ve Ağrı çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunuyor. Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerin tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekildi.