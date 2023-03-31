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Meteorolojiden Kars’a şiddetli kar yağışı uyarısı

Meteoroloji 16. Bölge Müdürlüğü’nde yapılan son değerlendirmelere göre: Bölge genelinde havanın çok bulutlu, aralıklı yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Iğdır’da yağmur ve karla karışık yağmur, yüksek kesimlerinin ise kar yağışlı, Ağrı ve Kars’ta ise yağışların kar şeklinde gerçekleşeceği bildirildi. Kars ve Ağrı 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

15:21 . 31/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kars ve Ağrı 5 günlük hava durumu

Kars ve Ağrı 5 günlük hava durumu

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelerde Ağrı, Iğdır’ın yüksekleri ile Kars’ın güneyinde yoğun kar yağışları 20 santim üzerinde beklenirken, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

KARS 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Kars 5 günlük hava durumu için

AĞRI 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Ağrı 5 günlük hava durumu için

METEOROLOJİDEN KAR YAĞIŞI VE DON UYARISI GELDİ

Meteoroloji’den yapılan son değerlendirmelerde Ağrı, Iğdır’ın yüksekleri ile Kars’ın güneyinde yoğun kar yağışları 20 santim üzerinde beklenirken, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Meteoroloji bölge genelinde zirai don uyarısında da bulundu. Buna göre 29.03.2023 Çarşamba ile 31.03.2023 Cuma günleri arasında Iğdır, Kars ve Ağrı çevrelerinde gece ve sabah saatlerinde orta, yer yer kuvvetli zirai don riski bulunuyor. Özellikle kayısı üreticileri başta olmak üzere yetkililerin ve çiftçilerin tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekildi.



#Kars
#Ağrı
#Meteoroloji
#hava durumu
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