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Bu hafta sonu hangi sınavlar yapılacak? 3-4 Mayıs 2025 ÖSYM, MEB, AÖF güncel sınav takvimi

Bu hafta sonu hangi sınavlar yapılacak? 3-4 Mayıs 2025 ÖSYM, MEB, AÖF güncel sınav takvimi

15:572/05/2025, Friday
G: 2/05/2025, Friday
Yeni Şafak
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ÖSYM sınav takvimi
ÖSYM sınav takvimi

Bu hafta sonu sınav var mı? merak ediliyor. ÖSYM, MEB ve üniversitelerin açık öğretim fakültelerinin sınavları cumartesi ve pazar günleri uygulanıyor. Okul yakınlarında oluşan yoğunluk sonrası "Bu hafta sonu ne sınavı var? 3-4 Mayıs 2025'da sınav var mı?" sorularının yanıtı araştırılıyor.

Hafta sonu sınav var mı yok mu ÖSYM sınav tarihlerini merak eden adaylar tarafından sorgulanıyor. Sınav takvimini takip eden adaylar yarın sınav var mı, hafta sonu hangi sınav var, 3-4 Mayıs 2025 hangi sınavlar var sorularına yanıt arıyor. İşte ÖSYM sınav takvimine dair detaylar

Hafta Sonu Sınav Var Mı?

Bu hafta yapılacak sınavlar belli oldu. Bu hafta sonu 3-4 Mayıs 2025 tarihlerinde ÖSYM, e-YDS 2025/6 sınavını 3 Mayıs'ta gerçekleştirecek.

e-YDS 2025/6 Sınavı 3 Mayıs'ta

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/6) 3 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek.e-YDS 2025/6, Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'daki 46 e-Sınav salonunda İngilizce olarak uygulanacak. Sınav saat 13.45'te başlayacak, adaylar saat 13.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 80 sorudan oluşan test uygulanacak. Adaylara 180 dakika cevaplama süresi verilecek. Ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.



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Bu hafta sonu hangi sınavlar yapılacak? 3-4 Mayıs 2025 ÖSYM, MEB, AÖF güncel sınav takvimi