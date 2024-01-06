Halka arz edilen firmalara belirli oranlarda pay ödenerek yatırım yapmak amacında olan sayısız kişi 2024 halka arz takvimi ve yeni halka arz olacak şirketler için SPK'ya odaklandı. Halka arz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun onay vermesi ile gerçekleşiyor. Peki, 8-12 Ocak 2024 bu hafta yeni halka arz var mı?

BU HAFTA HALKA ARZ VAR MI? 8-12 OCAK 2024 HALKA ARZ OLACAK ŞİRKETLER

2024 yılı için henüz yeni halka arz bulunmuyor. Yılbaşının da resmi tatil olması nedeniyle şu ana kadar talep toplama duyurusu gelmiş değil. 8-12 Ocak 2024 tarihleri için yeni halka arz yayınlandığında haberimizi güncelleyeceğiz.

2024 OCAK AYINDA HALKA ARZ OLACAK MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Halka arz takvimi en son "Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş."nin halka arzını duyurmuştu.

13-14-15 Aralık tarihinde halka arz olan şirket sonrası SPK'dan yeni bir halka arz onayı çıkmadı.

Konu hakkında resmi olarak bir açıklama yapılmazken, Ocak ayında halka arz olması beklenen taslaklar şu şekilde;

Halka arz takviminin (https://halkarz.com/) sitesinde 75 adet taslak arzlar yer alıyor.

İşte, Ocak 2024 itibariyle halka arz olması ön görülen şirketler listesi;

KOTON

Koton Mağazacılık Tekstil San. ve Tic. A.Ş.

DNYVA

Dünya Varlık Yönetim A.Ş.

ALNUS

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DSTKF

Destek Finans Faktoring A.Ş.

EKIM

(Intercity) Ekim Turizm Tic. ve San. A.Ş.

MRBAS

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş.

Limak Doğu Anadolu Çimento San. ve Tic. A.Ş.

Ic Enterra Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Birleşim Yeşil Enerji A.Ş.

Altınay Savunma Teknolojileri A.Ş.

2023 ARALIK AYI HALKA ARZLARI

AVPGY

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.

MEGMT

Mega Metal San. ve Tic. A.Ş.

KBORU

Kuzey Boru A.Ş.

SURGY

Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.







