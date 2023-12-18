Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı son dakika duyurusu geldi. 13-14-15 Aralık 2023 tarihlerinde Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı ile talep toplama işlemi gerçekleştiren Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz sonuçlarının açıklanması ardından Borsa'da işlem görecek.

Avrupakent GYO 3 iş günü süreyle talep topladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), bakır tel sektörünün lider üreticileri arasında yer alan Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arzına onay verdi.

Avrupakent GYO 3 iş günü süreyle talep topladı.

5.508.000.000 TL halka arz büyüklüğü ile tüm zamanların TAB Gıda'dan sonra en büyük ikinci halka arzı olan şirket payları için talep toplama 13-14-15 Aralık 2023 tarihlerinde tamamlandı.

Avrupakent Gayrimenkul halka arz sonuçları açıklandı

Avrupakent Gayrimenkul (AVPGY) halka arz sonuçları açıklandı.

Halka arz gelirinin büyük bölümünü yatırımlar için kullanmayı planlayan şirketin halka arzına dair sonuçlar belli oldu ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayınlandı!

Avrupakent GYO halka arzında satılan 100 milyon TL nominal değerli paylar, 55,08 TL sabit fiyattan satışa sunulurken payların tamamı satıldı. Buna göre şirketin halka arz büyüklüğü 5.508.000.000 TL ve halka açıklık oranı ise %25,00 olarak gerçekleşti.

KAP'a yapılan açıklamada halka arzda, toplam 8.112.400.626,96 TL tutarında ve 147.283.962 adet paya karşılık gelen, toplam 3.755.503 adet filtrelenmemiş başvuru alındı. Yurt içi bireysel yatırımcılara tahsis edilen payların 1,23 katı ve yurt içi kurumsal yatırımcılara tahsis edilen payların 2,47 katı talep toplandı. Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 1,47 katı talep toplandığı bilgisi verildi.

Halka arz sonucunda, 3.653.597 adedi yurtiçi bireysel yatırımcı olmak üzere, toplam 3.654.448 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleşti. Buna göre bireysel yatırımcılara kişi başına ortalama 22 lot (1.211 TL) dağıtım yapıldı.

AVRUPAKENT GAYRİMENKUL BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Şirketin önümüzdeki günlerde "AVPGY" Bist kodu ile Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor.

Ancak borsa işlem tarihi henüz belli olmadı.

AVRUPAKENT GYO KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Avrupakent GYO katılım endeksine uygun bir halka arzdır.







