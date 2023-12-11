Halka arz tarihleri, piyasa ile yakından ilgilenenlerin gündeminde bulunuyor. Şirketlerin talep toplama sürecine hazırlanacaklar ''Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak?'' sorularını yöneltiyor. İşte, 11-17 Aralık halka arz firmalar...
HALKA ARZ TAKVİMİ 11-17 ARALIK!
Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş bu hafta halka arz olacak. Talep toplama işlemleri 13,14,15 Aralık tarihlerinde yapılacak.
SPK tarafından yeni haftalık bülten yayınlanmadı. Halka arz olacak şirketler için onay bekleniyor.
AVRUPKENT GYO HALKA ARZ OLUYOR!
Avrupakent GYO toplamda 100.000.000 TL nominal değerli payları, bireysele ve şirket çalışanlarına eşit şekilde pay başına 55,08 TL'den dağıtılacak. SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Avrupakent GYO'nun halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret'e ait 23.621.365 TL, Süleyman Çetinsaya'ya ait 11.310.012 TL, Gökhan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL, Nurcan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL ve Serhan Çetinsaya'ya ait 4.051 TL nominal değerli C grubu payların satışı gerçekleştirilecek.
Avrupakent GYO halka arz detayları şu şekilde:
Halka Arz Şekli
Sermaye Artırımı : 65.000.000 Lot
Ortak Satışı : 23.621.365 Lot (Artaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş.)
Ortak Satışı : 11.310.012 Lot (Süleyman Çetinsaya)
Ortak Satışı : 32.286 Lot (Gökhan Çetinsaya)
Ortak Satışı : 32.286 Lot (Nurcan Çetinsaya)
Ortak Satışı : 4.051 Lot (Serhan Çetinsaya)
2.000.000 Lot (%2) Grup Çalışanları
78.000.000 Lot (%78) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı
20.000.000 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı
Halka Açıklık Oranı
%25.
4/5
HALKA ARZ BAŞVURU SÜRECİNDEKİ BEKLEYEN FİRMALAR
Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.
RGYAS
Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.
Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.
Koç Metalurji A.Ş.
Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.
Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.
Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.
GFS Holding A.Ş.
NARFE
Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.
MRBAS
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.
Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.
YESOT
(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
OBAMI
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.
Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
Koray Holding A.Ş.
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
SMRVA
Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Artemis Halı A.Ş.
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.