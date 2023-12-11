|
Özgün

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz oluyor! 11 - 17 Aralık 2023 Bu hafta halka arz olacak şirketler

Aralık 2023 Halka arz takvimi Sermaye Piyasası Kurulu bülteni araştırmaları başladı. Bu hafta halka arz olacak şirketler listesi sorgulanıyor. Geçtiğimiz hafta Sur Tatil Evleri, Kuzey Boru ve Mega Metal talep topladı. Bu hafta 13-14-15 Aralık tarihlerinde Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. halka arz olacak. Peki, bu hafta yeni halka arz var mı? Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? Hangi şirket ne kadardan arz olacak, borsa kodları nedir?

10:43 - 11/12/2023 lundi
Yeni Şafak
Halka arz takvimi
Halka arz takvimi

Halka arz tarihleri, piyasa ile yakından ilgilenenlerin gündeminde bulunuyor. Şirketlerin talep toplama sürecine hazırlanacaklar ''Bu hafta yeni halka arz var mı, hangi şirketler halka arz olacak?'' sorularını yöneltiyor. İşte, 11-17 Aralık halka arz firmalar...

HALKA ARZ TAKVİMİ 11-17 ARALIK!

Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş bu hafta halka arz olacak. Talep toplama işlemleri 13,14,15 Aralık tarihlerinde yapılacak.

SPK tarafından yeni haftalık bülten yayınlanmadı. Halka arz olacak şirketler için onay bekleniyor.

AVRUPKENT GYO HALKA ARZ OLUYOR!

Avrupakent GYO toplamda 100.000.000 TL nominal değerli payları, bireysele ve şirket çalışanlarına eşit şekilde pay başına 55,08 TL'den dağıtılacak. SPK bülteninde yer alan bilgilere göre Avrupakent GYO'nun halka arzında, şirketin mevcut ortaklarından, Artaş İnşaat Sanayi ve Ticaret'e ait 23.621.365 TL, Süleyman Çetinsaya'ya ait 11.310.012 TL, Gökhan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL, Nurcan Çetinsaya'ya ait 32.286 TL ve Serhan Çetinsaya'ya ait 4.051 TL nominal değerli C grubu payların satışı gerçekleştirilecek.

Avrupakent GYO halka arz detayları şu şekilde:

Halka Arz Şekli

Sermaye Artırımı : 65.000.000 Lot

Ortak Satışı : 23.621.365 Lot (Artaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş.)

Ortak Satışı : 11.310.012 Lot (Süleyman Çetinsaya)

Ortak Satışı : 32.286 Lot (Gökhan Çetinsaya)

Ortak Satışı : 32.286 Lot (Nurcan Çetinsaya)

Ortak Satışı : 4.051 Lot (Serhan Çetinsaya)

2.000.000 Lot (%2) Grup Çalışanları

78.000.000 Lot (%78) Yurt İçi Bireysel Yatırımcı

20.000.000 Lot (%20) Yurt İçi Kurumsal Yatırımcı

Halka Açıklık Oranı

%25.

4/5

HALKA ARZ BAŞVURU SÜRECİNDEKİ BEKLEYEN FİRMALAR

Lila Kağıt San. ve Tic. A.Ş.

RGYAS

Rönesans Gayrimenkul Yatırım A.Ş.

(binbin) Bin Ulaşım ve Akıllı Şehir Teknolojileri A.Ş.

Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri A.Ş.

Koç Metalurji A.Ş.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme San. A.Ş.

Horoz Lojistik Kargo Hizmetleri ve Tic. A.Ş.

Zen Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.

GFS Holding A.Ş.

NARFE

Narlı Feribot İşletmeciliği A.Ş.

MRBAS

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Odine Solutions Teknoloji Tic. ve San. A.Ş.

Ferbis Tarım Tic. ve San. A.Ş.

YESOT

(enterprise) Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.

OBAMI

Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.

Yeşil Global Enerji A.Ş.

Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.

Arkopa Ahşap Panel Sanayi A.Ş.

Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.

Koray Holding A.Ş.

Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.

SMRVA

Sümer Varlık Yönetim A.Ş.

Artemis Halı A.Ş.

Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.

Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.

Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.



#halka arz
#halka arz takvimi
#halka arz olacak şirketler
#yeni halka arz
il y a 3 heures
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Noter huzurunda gerçekleştirilecek! TBMM 250 personel alımı kura çekimi ne zaman yapılacak?