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Hangi ülke vatandaşı olan ve Dubai'de yaşayan 1,2 milyon takipçili bir Youtuber, 2022'de 300 bin oyla milletvekili seçilmiş, ancak ülkesine dönüp meclise hiç gitmediği için 1 yıl sonra görevinden atılmıştır? Milyoner sorusu ve yanıtı

Hangi ülke vatandaşı olan ve Dubai'de yaşayan 1,2 milyon takipçili bir Youtuber, 2022'de 300 bin oyla milletvekili seçilmiş, ancak ülkesine dönüp meclise hiç gitmediği için 1 yıl sonra görevinden atılmıştır? Milyoner sorusu ve yanıtı

22:3411/05/2025, Pazar
G: 11/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Hangi ülke vatandaşı olan ve Dubai'de yaşayan 1,2 milyon takipçili bir Youtuber, 2022'de 300 bin oyla milletvekili seçilmiş, ancak ülkesine dönüp meclise hiç gitmediği için 1 yıl sonra görevinden atılmıştır?
Hangi ülke vatandaşı olan ve Dubai'de yaşayan 1,2 milyon takipçili bir Youtuber, 2022'de 300 bin oyla milletvekili seçilmiş, ancak ülkesine dönüp meclise hiç gitmediği için 1 yıl sonra görevinden atılmıştır?

Hangi ülke vatandaşı olan ve Dubai'de yaşayan 1,2 milyon takipçili bir Youtuber, 2022'de 300 bin oyla milletvekili seçilmiş, ancak ülkesine dönüp meclise hiç gitmediği için 1 yıl sonra görevinden atılmıştır?

SORU:
Hangi ülke vatandaşı olan ve Dubai'de yaşayan 1,2 milyon takipçili bir Youtuber, 2022'de 300 bin oyla milletvekili seçilmiş, ancak ülkesine dönüp meclise hiç gitmediği için 1 yıl sonra görevinden atılmıştır?

CEVAP: C JAPONYA

A: Arnavutluk

B: Belçika

C: Japonya

D: Brezilya

Kim Milyoner Olmak İster ne zaman başladı?

Ekranların en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster? atv'deki ilk yayınını 2011 yılında gerçekleştirdi. Milyoner, 2 Ağustos 2011'de Kenan Işık'ın sunumuyla atv'de başladı. 7'den 70'e herkesi ekrana kilitleyen Milyoner, günümüzde Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile atv'de seyircisi ile buluşmaya devam ediyor.


Kim Milyoner Olmak İster nerede çekiliyor?

Kim Milyoner Olmak İster? Eyüpsultan'da bulunan atv Kim Milyoner Olmak İster? stüdyosunda çekiliyor. Milyoner, İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde çekiliyor. Turkuvaz Medya Grubu binasındaki atv stüdyolarında çekim yapılıyor.

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Hangi ülke vatandaşı olan ve Dubai'de yaşayan 1,2 milyon takipçili bir Youtuber, 2022'de 300 bin oyla milletvekili seçilmiş, ancak ülkesine dönüp meclise hiç gitmediği için 1 yıl sonra görevinden atılmıştır? Milyoner sorusu ve yanıtı