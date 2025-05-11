SORU:

Hangi ülke vatandaşı olan ve Dubai'de yaşayan 1,2 milyon takipçili bir Youtuber, 2022'de 300 bin oyla milletvekili seçilmiş, ancak ülkesine dönüp meclise hiç gitmediği için 1 yıl sonra görevinden atılmıştır?