Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 8,5 seviyesinde belirlendi. Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun şubatta yüzde 8,2 olması yönündeydi. Euro Bölgesi'nde TÜFE, şubatta bir önceki aya göre de yüzde 0,8 arttı.