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Avrupa'da enflasyon şubatta yüzde 8,5 yükselerek beklentileri aştı

Euro Bölgesi'nde TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,8 ve yıllık yüzde 8,5 yükselerek beklentileri aştı. Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun şubatta yüzde 8,2 olması yönündeydi. Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 15 ile gıdada gerçekleşti. Peki Avrupa’da enflasyon ne kadar? İşte ülkelerin enflasyon oranları.

16:07 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Euro bölgesi enflasyon oranları

Euro bölgesi enflasyon oranları

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Euro Bölgesi'nin şubat ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Buna göre, Euro Bölgesi'nde ocakta yüzde 8,6 olan yıllık enflasyon, şubatta yüzde 8,5 seviyesinde belirlendi. Piyasa beklentileri, Euro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun şubatta yüzde 8,2 olması yönündeydi. Euro Bölgesi'nde TÜFE, şubatta bir önceki aya göre de yüzde 0,8 arttı.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık enflasyon yüzde 15 ile gıda, alkol ve tütün ürünlerinde gerçekleşti. Gıdayı, yüzde 13,7 ile enerji, yüzde 6,8 ile enerji dışı sanayi ürünleri ve yüzde 4,8 ile hizmetler izledi.

Euro bölgesi enflasyon oranları

Hangi ülkede enflasyon ne kadar yüzde kaç?

  • AB uyumlu verilere göre enflasyon, şubat ayında Letonya'da yüzde 20,1, Estonya'da yüzde 17,8, Litvanya'da yüzde 17,2, Slovakya'da yüzde 15,5, Hırvatistan'da yüzde 11,7, Avusturya'da yüzde 11, İtalya'da yüzde 9,9, Slovenya'da yüzde 9,4, Almanya'da yüzde 9,3, Hollanda'da yüzde 8,9, Portekiz'de yüzde 8,6, İrlanda'da yüzde 8, Finlandiya'da yüzde 7,9, Fransa'da yüzde 7,2, Malta'da yüzde 7, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde yüzde 6,7, Yunanistan'da yüzde 6,5, İspanya'da yüzde 6,1, Belçika'da yüzde 5,5 ve Lüksemburg'da yüzde 4,8 seviyesinde tespit edildi.


#euro
#euro bölgesi enflasyon oranı
#almanya enflasyon
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Avrupa'da enflasyon şubatta yüzde 8,5 yükselerek beklentileri aştı
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