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EYT maaş hesaplama sayfası: Ocak ayından sonra emeklilik dilekçesi verenlerin maaşı zamlı olacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasa teklifi Meclis’te kabul edildi. EYT yasasının Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, emeklilik başvurularıyla ilgili süreç başlayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ilk maaşların nisan ayında ödeneceğini açıkladı. 2022 yılı büyüme rakamı, ocak ayından sonra emeklilik dilekçesi verenlerin maaşına zam olarak yansıyacak. Maaşlar, büyüme oranının yüzde 30'una denk gelen yüzde 1,68 oranında artacak. Peki EYT emekli maaşı kaç TL olacak? İşti SGK EYT emekli maaşı hesaplama tablosu.

14:25 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Emekli maaş hesaplama robotu

Emekli maaş hesaplama robotu

EYT ile ilgili yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda görüşülerek kabul edildi. Teklifin emeklilik ile ilgili hükümleri, TBMM'ye sunulan haliyle yasalaştı. EYT düzenlemesiyle 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresini tamamlayanlar emekli olabilecek. Emekli olabilmek için işe başlama tarihine göre 5 bin ile 5 bin 975 gün arasında değişen prim günü şartını da tamamlamak gerekiyor.

EYT başvuruları

EYT başvuruları başladı mı?

EYT düzenlemesinin Meclis Genel Kurulu'nda oylanıp yasalaşmasının ardından tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yasayı kısa sürede imzalaması ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor. Karar Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla birlikte EYT başvuruları da resmen başlamış olacak.

EYT emekli maaşı

EYT ilk maaş ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra başvuruların yapılabileceğini, ilk maaşların nisan ayında ödeneceğini açıkladı.

Ocak ayından sonra emeklilik dilekçesi verenlerin maaşı zamlı mı olacak?

2022 yılı büyüme rakamı, ocak ayından sonra emeklilik dilekçesi verenlerin maaşına zam olarak yansıyacak. Maaşlar, büyüme oranının yüzde 30'una denk gelen yüzde 1,68 oranında artacak. Uygulamadan EYT düzenlemesi ile emekli olacaklar da yararlanacak.

EYT maaşları nasıl belirlenecek?

Ocak ayından sonra emeklilik dilekçesi verenlere EYT düzenlemesiyle emekli olacakların maaşına büyüme zammı yapılacak.

Milyonlarca EYT'linin maaşı, 2022 yılındaki ekonomik büyümeden kaynaklı artış eklenerek belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye ekonomisinin 2022 yılında yüzde 5,6 oranında büyüdüğünü açıkladı. Yürürlükteki uygulamaya göre, 2022 yılı büyüme oranı bu yıl ocak ayından sonra emekli olanların maaşlarına artış olarak yansıyacak. Ocak ayından sonra emekli olanların maaşı, büyüme oranının yüzde 30’una denk gelen yüzde 1,68 oranında artacak.

Emekli maaş hesaplaması nasıl yapılıyor?

SGK EYT emekli maaşı hesaplaması

Emekli maaşları, sigortalının çalışma yaşamı süresince SGK’ya bildirilen prime esas kazançlarının güncel tutarıyla belirleniyor. Bu kazançlar, yıllık TÜFE artışının tamamı ve yıllık büyümenin yüzde 30’u esas alınarak güncelleniyor.

EYT kapsamında emekli olacak vatandaşlar, SGK'nın emekli maaşı hesaplama uygulamasında şu anda gördükleri maaş tutarının üstüne yüzde 1,68 zam alacak. Mevcut görüntülenen maaşlar, yüzde 1,68 zamlı hesaplanan tutar üzerinden bağlanacak. EYT yasasından ayrı olarak emeklilik dilekçesini 1 Ocak’tan sonra verenlerin maaşında da bu oranda artış olacak.

Emekli maaşı hesaplamada gerekli bilgiler neler?

  1. TC Kimlik Numarası
  2. SSK Sicil Numarası
  3. Baba Adı
  4. Nüfus İl
  5. Doğum Tarih

EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar
EYT'den emekli olacakların e devlet başvurusu için izleyeceği yollar

EYT e-Devlet başvuru sorgulaması yaş şartı olmaksızın emekli olacak yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşın gündeminde. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda yapılan düzenlemede yaş sınırının olmadığını şartları yerine getirenlerin emekli olacağını açıklamasının ardından, gözler Meclis'e çevrilmişti. Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle EYT düzenlemesine ilişkin kanun teklifi Meclis'te görüşülememişti. TBMM Genel Kurulu yeniden çalışmalarına başladı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi ilişkin kanun teklifi genel kurulda kabul edidi. EYT başvurusu e devlet üzerinden yapılacak. Peki e-Devlet EYT başvuru nasıl yapılır? İşte adım adım e- Devlet emeklilik başvurusu.


#sgk
#eyt
#eyt maaş hesaplama
1 saat önce
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EYT maaş hesaplama sayfası: Ocak ayından sonra emeklilik dilekçesi verenlerin maaşı zamlı olacak
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