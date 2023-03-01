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Son dakika: Hatay Karlısu'da 4.8 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen illerden Hatay'da artçı depremler devam ediyor. Son dakika haberine göre, Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 10.20'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Karlısu ilçesi ve büyüklüğünü de 4.8 olarak açıkladı. İşte 1 Mart Hatay'da yaşanan son depremlerin ayrıntıları...

11:14 . 1/03/2023 Wednesday
Yeni Şafak
Hatay deprem

Hatay deprem

Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 10.20'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Karlısu ilçesi ve büyüklüğünü de 4.8 olarak açıkladı.

HATAY'DA 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ

Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 10.20'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de, kentin Karlısu ilçesinde saat 10.20'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.


HATAY SON DEPREMLER LİSTESİ (1 MART)

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#hatay deprem
#hatay son depremler
#hatay karlısu
#afad
19 minutes ago
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Son dakika: Hatay Karlısu'da 4.8 büyüklüğünde yeni bir deprem meydana geldi
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