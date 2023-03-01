Hatay deprem
Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 10.20'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ise depremin merkez üssünü Karlısu ilçesi ve büyüklüğünü de 4.8 olarak açıkladı.
HATAY'DA 4,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM MEYDANA GELDİ
Hatay'ın Antakya ilçesinde saat 10.20'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, sarsıntı 11,06 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi de, kentin Karlısu ilçesinde saat 10.20'de 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.