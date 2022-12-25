Özgün Hatayspor 1-1 Giresunspor Maç Özeti İzle (VİDEO)
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Hatayspor 1-1 Giresunspor Maç Özeti İzle (VİDEO)

Süper Lig’in 15. haftasında Hatayspor evinde Giresunspor’u ağırladı. Atakaş Hatayspor öne geçtiği maçta sahasında Bitexen Giresunspor ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi takım golünü, 75. dakikada teknik direktör Volkan Demirel'in 'Yerli Haaland' benzetmesini yaptığı Bertuğ Yıldırım kaydetti. Giresunspor'un beraberlik golü ise 87. dakikada Riad Bajic'in ayağından geldi. Hatayspor-Giresunspor maç özetini izlemek ve Süper Lig 15. hafta puan durumu için haberimize bakabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Hatayspor 1-1 Giresunspor maç özeti izle video
Hatayspor Giresunspor maç özeti

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Atakaş Hatayspor ile Bitexen Giresunspor 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada ilk çeyrek tempolu başlarken iki kalede de tehlikeli pozisyonlar yaşanırken, Erce Kardesler ve Onurcan Piri'nin kurtarışları eşitliğin bozulmasına izin vermedi.

Hatayspor Giresunspor maçı
Hatayspor Giresunspor maçı

Hatayspor - Giresunspor maç özeti

  • 2. dakikada sağ kanattan Ze Luis'in ara pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ribeiro'nun şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.
  • 4. dakikada sağ kanattan savunma arkasına sarkan Kuwas'ın vurduğu top Erce Kardeşler'i geçt. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı savunma son anda kornere çeldi.
  • 17. dakikada ceza sahası sol çaprazında Ribeiro'nun pasında topla buluşan El-Kaabi'nin sert şutunu, kaleci Onurcan Piri kornere gönderdi.
  • 18. dakikada sağ kanatta Lobjanidze'nin ceza alanı içine yaptığı ortada kale çizgisi önünde Vranjes'in ağlara gönderdiği top, ofsayt gerekçesiyle geçerli sayılmadı.
  • 25. dakikada sol kanattan Görkem Sağlam'ın kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde sekerek kaleye doğru giden topu kaleci Erce Kardeşler, uzanarak kornere çeldi.
  • 39. dakikada Campuzano'nun ceza yayı önünden çektiği sert şutu kaleci Erce Kardeşler, soluna uzanarak son anda dışarı gönderdi.
  • 40. dakikada sağ çaprazda ceza sahası içine giren Hayrullah Bilazer, topu Alper Uludağ'a bıraktı. Alper'in vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarptı, dönen topu savunma uzaklaştırdı. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.
  • 50. dakikada sağ taraftan ceza alanına giren Serginho'nun sert şutunda, top az farkla dışarıya çıktı.
  • 56. dakikada sol kanattaki Alper Uludağ'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Kuwas'ın sol ayağıyla dar açıdan çektiği sert şutta meşin yuvarlak, yan ağlarda kaldı.
  • 75. dakikada Hatayspor öne geçti. Sağ kanattan Kevin Soni'nin ortasında savunma arkasına sarkan Bertuğ Özgür Yıldırım'ın ceza alanı içinde gelişine vurduğu top ağlarla buluştu: 1-0.
  • 85. dakikada sağ kanattan Adekugbe'nin ortasında Onur Ergün'ün ceza alanı dışından çektiği sert şutta kaleci Onurcan Piri, topu kornere çeldi.
  • 87. dakikada Bitexen Giresunspor beraberliği yakaladı. Sağ taraftan Serginho'nun ortasında ceza sahası içinde Bajic'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Pozisyonun ardından ofsayt bayrağı kaldırdı. VAR incelemesinin ardından maçın hakemi Mete Kalkavan, golü geçerli saydı: 1-1.
  • Mücadele, 1-1 sona erdi.
  • Hatayspor-Giresunspor maçın geniş özeti için tıklayın

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