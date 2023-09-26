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Bugün hava nasıl olacak? 26 Eylül 2023 hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon’un iç ve yüksek kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile Van’ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bugün hava nasıl olacak? 26 Eylül 2023 hava durumu raporu...

10:52 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Hava durumu

Hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren yağışla birlikte batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL? 26 EYLÜL MGM HAVA DURUMU

Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu 28

İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31

Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26

Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35



#hava durumu
#meteoroloji
#il il hava durumu
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Bugün hava nasıl olacak? 26 Eylül 2023 hava durumu raporu