Hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: hava sıcaklıklarının perşembe gününden itibaren yağışla birlikte batı bölgelerden başlayarak azalması bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL? 26 EYLÜL MGM HAVA DURUMU
Hava sıcaklığı: Önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 29
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu 28
İzmir: Parçalı ve az bulutlu 32
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Antalya: Parçalı ve az bulutlu 31
Samsun: Parçalı ve az bulutlu 26
Trabzon: Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 23
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 35