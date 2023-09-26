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Hava sıcaklığı mevsim normalleri üzerinde devam edecek

Meteorolojinin son hava durumu tahminlerine göre, Kırklareli kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Halil Akkoç
09:35 . 26/09/2023 Salı
Yeni Şafak
Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Kırklareli kıyıları, Ordu, Giresun ve Trabzon'un iç ve yüksek kesimleri, Rize ve Artvin çevreleri ile Van'ın doğu ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik olmayacağı, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumu ve günün en yüksek sıcaklıkları şöyle:
İstanbul:
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yer yer çok bulutlu 28 derece
Ankara:
Parçalı ve az bulutlu 29 derece
İzmir:
Parçalı ve az bulutlu 32 derece
Adana:
Parçalı ve az bulutlu 33 derece
Antalya:
Parçalı ve az bulutlu 31 derece
Konya:
Parçalı ve az bulutlu 30 derece
Samsun:
Parçalı ve az bulutlu 26 derece
Trabzon:
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve yüksek kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25 derece
Erzurum:
Parçalı ve az bulutlu 23 derece
Diyarbakır:
Az bulutlu ve açık 35 derece
Gaziantep:
Az bulutlu ve açık 35 derece

#Meteoroloji
#Hava durumu
#Rize
#Artvin
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