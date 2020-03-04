Hayat 15 Temmuz gecesi Ankarada ilk selayı okuyan ünlü hafız İsmail Coşar trafik kazasında vefat etti
AKTÜEL

15 Temmuz gecesi Ankara'da ilk selayı okuyan ünlü hafız İsmail Coşar trafik kazasında vefat etti

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kocatepe Camisi emekli imam hatibi, ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi Sevim Coşar geçirdikleri trafik kazasında hayatını kaybetti. Coşar, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası Ankara'da ilk selayı okumuştu. Yarın öğle namazına müteakip Ankara'da düzenlenecek törenin ardından son yolculuklarına uğurlanacak olan Coşar ve eşi, uzun yıllar görev yaptığı Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Haber Merkezi AA
İsmail Coşar ile eşi hayatını kaybetti.
İsmail Coşar ile eşi hayatını kaybetti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Kocatepe Camisi emekli imam hatibi, ünlü hafız ve mevlithan İsmail Coşar ile eşi hayatını kaybetti.

70 yaşındaki İsmail Coşar'ın kullandığı 06 UC 214 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun Polatlı Duatepe mevkisinde önünde seyir halinde olan 06 PGT 75 plakalı tıra arkadan çarptı.

Kaza sonrası olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, otomobil sürücüsü Coşar ile aynı araçta bulunan eşi Sevim Coşar'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Coşar çiftinin cenazesi, Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Coşar çiftinin cenazesi, Polatlı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Türkiye'nin ünlü hafız ve mevlithanıydı

1950 yılında Bursa'nın Osmangazi ilçesine bağlı Çağlayan köyünde dünyaya gelen İsmail Coşar, küçük yaşta hafızlık eğitimi aldı.

Bursa'nın Tuzpazarı semtindeki İsmail Hakkı Tekkesi'nde üç yıl süren hafızlık eğitiminin ardından kentin merkez köylerinden birisine dönemin müftüsü Abdullah Saraçoğlu tarafından vekaleten müezzin-kayyım olarak atandı.

Coşar, askerliğini tamamlayıp Bursa'da tekrar göreve başladıktan sonra Ankara Radyosu'na davet edildi. Radyoda okuduğu Kur'an-ı Kerim ile sesini tüm Türkiye'ye duyuran Coşar, müezzin olarak ilk görevine 1972 yılında Ankara'nın Ulus semtindeki tarihi Kağnıcıoğlu Camisi'nde başladı.

1974 yılında Ankara Maltepe Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim okuyan İsmail Coşar, TRT'nin ilk kez naklen yayınladığı Mevlid Kandili programında izleyicilerin karşısına çıktı.

Bu arada açıktan imam hatip lisesini tamamlayan Coşar, henüz inşaat halindeyken Kocatepe Camisi'nin ilk müezzini oldu ve 40 yılı aşkın bu camide görev yaptı.

Türkiye'nin dört bir yanında ve birçok Avrupa, Asya ve Uzak Doğu ülkesinde düzenlenen programlarda Kur'an ve mevlit okuyan Coşar, seslendirdiği birçok kaside ve ilahiyle de hafızalara kazınmıştı.

Kur'an-ı Kerim okuyan İsmail Coşar, TRT'nin ilk kez naklen yayınladığı Mevlid Kandili programında izleyicilerin karşısına çıktı.

15 Temmuz'da ilk selayı o okudu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası Ankara'da ilk selayı İsmail Coşar okudu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın televizyon ekranlarından darbecilere karşı milleti meydanlara davet etmesi sonrası Kocatepe Camii'nin minaresine çıkarak ilk selayı okuyan Coşar, cami hoparlöründen vatan ve bayrak için herkesi meydanlara çağırdı.

15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sonrası Ankara'da ilk selayı İsmail Coşar okudu.

Cenaze namazı Kocatepe Camisi'nde kılınacak

İsmail Coşar ve eşi Sevim Coşar'ın cenazeleri, yarın öğle namazına müteakip Ankara'da düzenlenecek törenin ardından son yolculuklarına uğurlanacak.

Coşar ve eşi, uzun yıllar görev yaptığı Kocatepe Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

90 bin camide sela okundu
OYNAT 00:55
90 bin camide sela okundu
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde birlik ve beraberliğin sembolü selalar, bu gece Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.
Yunan katliamı!

Yunan katliamı!

​Bir göçmen daha vurularak öldürüldü.
İzleyenler bir kez daha ağladı

İzleyenler bir kez daha ağladı

Erdoğan, 'Tabuta Sığmayanlar'ı AK Parti Grubunda izletti.
İdlib şehitlerinin olduğu gece...

İdlib şehitlerinin olduğu gece...

Kılıçdaroğlu skandalı: ​Esed bizim askerlerimizi koruyor
İkinci el telefona<br>tramer geliyor

İkinci el telefona
tramer geliyor

Parça değişimi ve hasar sorgulaması yapılabilecek.
Kamu yararı<br>değil kamu zararı

Kamu yararı
değil kamu zararı

Belediyeler hem firmaları hem devleti böyle batırıyor.
Yürekleri dağladı

Yürekleri dağladı

Aynı apartmanda başka bir asker evinin olması hem askeri heyeti hem de aileleri kahretti.

Skype'tan görüşelim

Skype'tan görüşelim

​İran heyet göndermek istedi Bakan Koca kabul etmedi.

'Yeri Esed'in yanıdır'

'Yeri Esed'in yanıdır'

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çok sert tepki
130 yıllık hayal

130 yıllık hayal

Sürücülerin kabusu olan bölge artık 8 dakikada geçiliyor.
Rejime kabus<br>olan 3 sistem

Rejime kabus
olan 3 sistem

​Rus yapımı Pantsir S-1'i birlikte imha ediyorlar.
5 milyarlık<br>dev yatırım!

5 milyarlık
dev yatırım!

​Norveçli fon Türk şirketleri radarına aldı.
Devletten<br>8 taksitle satılık arazi

Devletten
8 taksitle satılık arazi

​32 ilde yer alan arazilerin sayısı ise bin 200'ü aşıyor.
2 askerimiz<br> şehit oldu

2 askerimiz
şehit oldu

​Rejim güçlerinin hain saldırısında 6 askerimiz de yaralandı.
Irak'ta ilk ölüm

Irak'ta ilk ölüm

​Ölümcül salgın komşu ülkede can aldı.
Hafter'in maliyeti<br>2,6 milyar dolar

Hafter'in maliyeti
2,6 milyar dolar

Darbeci ​Hafter, Libya'yı batırmayı kafasına koymuş.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.