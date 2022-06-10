Hayat 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz Çamlıca Camiinde anılıyor
AKTÜEL

15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz Çamlıca Camii'nde anılıyor

15 Temmuz işgal girişimi gecesi meydanlara inenler arasında Yeni Şafak muhabiri Mustafa Cambaz da vardı. Batı Trakya Türklerindendi. Zamanın yıldırıcı Yunan politikalarına karşı idealist bir mücadele veren Cambaz 'Yunan'a askerlik yapmam!' diyerek Gümülcine'deki köyünü terk edip asker kaçağı olarak İstanbul'a geldi. 15 Temmuz gecesi 'Başkomutan Erdoğan'ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz' diyecek kadar cesurdu. O hain gecede hain kurşunların hedefi olan Cambaz, şehadet şerbeti içenlerin arasına adını yazdırdı. Şehidimiz Mustafa Cambaz anısına düzenlediğimiz fotoğraf yarışmasının kazananları bugün belli olacak. Ödüller Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı törenle sahiplerini bulacak. Ödül töreni TVNET ekranlarından canlı yayınlanacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz kimdir? Mustafa Cambaz fotoğraf yarışması ödülleri nerede verilecek?
Mustafa Cambaz

Önce Zeytinburnu'nda oturan Cambaz ailesi son 10 yılda 3 defa ev değiştirdi ve bu evlerin 3'ü de Çengelköy'deydi. Mustafa Cambaz, tam bir İstanbul aşığıydı ve ikamet olarak da Çengelköy'ü çok sevmişti. Nitekim Cambaz, 4. ve son kez yine Çengelköy'e taşınmıştı. Çengelköy mezarlığına...

  • Son evlerine taşınalı tam 1 ay olmuştu. 1 ayda anca yerleştikleri eve tam halıları sermiş, artık rahatça oturacaklardı ki 15 Temmuz yaşandı. Oğlu Alpaslan o süreci şöyle ifade etmişti:
  • "Biz annemle evi derleyip toplarken babam balkondan sürekli Boğaz'ı izliyordu. "Dokunmayın, ben düzenleyeceğim" dediği kitaplarını bile biz yerleştirdik raflara, eli kolu gitmemişti hiçbir şeye. Meğer biz annemle taziye evini hazırlıyormuşuz, o da son günlerini birikmiş yorgunluğunu atarak geçiriyormuş."

Şehit Mustafa Cambaz Belgeseli yarın gece TVNET'te
OYNAT 02:21
Şehit Mustafa Cambaz Belgeseli yarın gece TVNET'te
''Cennet Vatanın Fotoğrafçısı Şehit Mustafa Cambaz'' Belgeseli yarın 22:30'da TVNET'te...

“Başkomutan Erdoğan'ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz”

Mustafa Cambaz, 15 Temmuz akşamı arkadaşlarıyla Çengelköy'de oturuyordu. Eve döndüğünde oğlu Beylerbeyi'nde askerlerin yol kestiğini, bir şeyler olduğunu söyledi ve bunun üzerine konuşup tartıştılar. Mustafa Cambaz başta ciddiye almadı olanları, bunu da arkadaşlarını arayarak “Abi yanımızda darbe oluyormuş haberimiz yok” ifadeleriyle dile getirdi.

Daha sonra televizyondan izledikleri üzerine işin ciddiyetini anladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Meydanlara inin" çağrısının hemen ardından sosyal medya hesabından “Kalkışmayı yapanlar kalktıkları gibi oturamamalı. Hatta hiç oturamamalı. Başkomutan Erdoğan’ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz” yazarak dışarı çıktı.

Millet için şehadet şerbeti içmek: Mustafa Cambaz'ın hikayesi
OYNAT 06:18
Millet için şehadet şerbeti içmek: Mustafa Cambaz'ın hikayesi
Yenişafak ailesinin kıymetli abisi ve emektarı Mustafa Cambaz, 15 Temmuz gecesi darbecilere karşı vatanını savunurken şehit oldu.
Yenişafak.com, Şehit Mustafa Cambaz'ın Çengelköy'deki evini ziyaret etti ve oğlu Alparslan Cambaz ile konuştu.

Türkiye'deki bütün ulu camilerin fotoğraflarını çeken tek sanatçıydı

Mustafa Cambaz, kayıt fotoğrafçısıydı. www.mustafacambaz.com adlı internet sitesinde binlerce fotoğraf ve alt bilgilerden oluşan büyükçe bir arşivi bulunuyor. Bu arşivi herkesin kullanımına ücretsiz olarak açmıştı. Ağırlıklı olarak tarihi yapıları fotoğraflamış, pek çok araştırmacıya, sanat tarihi öğrencilerine gönüllü olarak katkıda bulunmuştu. Şehadetinden tam 1 ay evvel de en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye'deki tüm ulu camilerin fotoğraflarını tek bir kitapta toplamıştı. Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan bu çalışma, Türkiye Ulu Camileri adıyla Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca basıldı. Cambaz, şehit düştükten sonra Türk vatandaşlığına alındı. Cambaz'ın hatırasını yaşatmak isteyen İETT, çalıştığı Yeni Şafak binası yakınındaki Topkapı Metrobüs durağının ismini Şehit Mustafa Cambaz olarak değiştirdi.

ÜÇ KATEGORİDE YARIŞTILAR

“Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması” kapsamında, foto muhabirlerinin objektiflerinden “2021’de Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları”, ülkemizin kültür ve tarihine meraklı fotoğraf severlerden “Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar”, yeni nesil fotoğrafçılığa merak salanlardan ise “Drone Çekimi - Serbest Haber” kategorilerinde fotoğraflar yer alacak.

EV SAHİBİ YENİ ŞAFAK GAZETESİ

Dereceye girenlerin açıklanacağı ödül töreni, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek. Nur Haktan’ın sunuculuğunu üstlendiği tören, Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi İshak Danış’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. TVNET ekranlarından canlı yayınlanacak olan törende ayrıca Kanun virtüözü ve bestekâr Göksel Baktagir’in performansı eşliğinde ilk 20’ye giren fotoğraflar sergilenecek.

SEÇKİN JÜRİ

Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nın seçici kurulunda Gazeteci ve Fotoğrafçı Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç yer aldı.

Şehit Mustafa Cambaz anısına fotoğraf yarışması
HAYAT
Şehit Mustafa Cambaz anısına fotoğraf yarışması

Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'na başvurular 31 Ocak’a kadar uzatıldı
HAYAT
Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'na başvurular 31 Ocak’a kadar uzatıldı

Fotoğraf dünyasına Cambaz Ödülü
HAYAT
Fotoğraf dünyasına Cambaz Ödülü

Tonlarcasını insanlara yedireceklerdi

Tonlarcasını insanlara yedireceklerdi

​Et işleme tesisinde skandal görüntü.
Mehmetçiğin nefesiteröristlerin ensesinde

Mehmetçiğin nefesi
teröristlerin ensesinde

Pençe-Kilit bölgesinde 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.
Muğladaki yangınla ilgili üç gözaltı: Yangın çıkarıp, selfie yapmış

​Fotoğraf ödülleri sahiplerini buluyor.

Görüntüleri 100 milyondan fazla izlendi.

Gelen tepkiler üzerine ​iki ayda iki kez çark etti.

​TÜİK Nisan ayı verilerini son dakika olarak duyurdu.

​Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yeni ekonomi mesajı.

​Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına inecek.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.