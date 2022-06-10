15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz Çamlıca Camii'nde anılıyor

Önce Zeytinburnu'nda oturan Cambaz ailesi son 10 yılda 3 defa ev değiştirdi ve bu evlerin 3'ü de Çengelköy'deydi. Mustafa Cambaz, tam bir İstanbul aşığıydı ve ikamet olarak da Çengelköy'ü çok sevmişti. Nitekim Cambaz, 4. ve son kez yine Çengelköy'e taşınmıştı. Çengelköy mezarlığına...

Son evlerine taşınalı tam 1 ay olmuştu. 1 ayda anca yerleştikleri eve tam halıları sermiş, artık rahatça oturacaklardı ki 15 Temmuz yaşandı. Oğlu Alpaslan o süreci şöyle ifade etmişti:

"Biz annemle evi derleyip toplarken babam balkondan sürekli Boğaz'ı izliyordu. "Dokunmayın, ben düzenleyeceğim" dediği kitaplarını bile biz yerleştirdik raflara, eli kolu gitmemişti hiçbir şeye. Meğer biz annemle taziye evini hazırlıyormuşuz, o da son günlerini birikmiş yorgunluğunu atarak geçiriyormuş."

“Başkomutan Erdoğan'ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz”

Mustafa Cambaz, 15 Temmuz akşamı arkadaşlarıyla Çengelköy'de oturuyordu. Eve döndüğünde oğlu Beylerbeyi'nde askerlerin yol kestiğini, bir şeyler olduğunu söyledi ve bunun üzerine konuşup tartıştılar. Mustafa Cambaz başta ciddiye almadı olanları, bunu da arkadaşlarını arayarak “Abi yanımızda darbe oluyormuş haberimiz yok” ifadeleriyle dile getirdi.

Daha sonra televizyondan izledikleri üzerine işin ciddiyetini anladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Meydanlara inin" çağrısının hemen ardından sosyal medya hesabından “Kalkışmayı yapanlar kalktıkları gibi oturamamalı. Hatta hiç oturamamalı. Başkomutan Erdoğan’ın isteği ve emriyle sokağa çıkıyoruz” yazarak dışarı çıktı.

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Türkiye'deki bütün ulu camilerin fotoğraflarını çeken tek sanatçıydı

Mustafa Cambaz, kayıt fotoğrafçısıydı. www.mustafacambaz.com adlı internet sitesinde binlerce fotoğraf ve alt bilgilerden oluşan büyükçe bir arşivi bulunuyor. Bu arşivi herkesin kullanımına ücretsiz olarak açmıştı. Ağırlıklı olarak tarihi yapıları fotoğraflamış, pek çok araştırmacıya, sanat tarihi öğrencilerine gönüllü olarak katkıda bulunmuştu. Şehadetinden tam 1 ay evvel de en büyük hayalini gerçekleştirerek Türkiye'deki tüm ulu camilerin fotoğraflarını tek bir kitapta toplamıştı. Cumhuriyet tarihinde bir ilk olan bu çalışma, Türkiye Ulu Camileri adıyla Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığınca basıldı. Cambaz, şehit düştükten sonra Türk vatandaşlığına alındı. Cambaz'ın hatırasını yaşatmak isteyen İETT, çalıştığı Yeni Şafak binası yakınındaki Topkapı Metrobüs durağının ismini Şehit Mustafa Cambaz olarak değiştirdi.

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ÜÇ KATEGORİDE YARIŞTILAR

“Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması” kapsamında, foto muhabirlerinin objektiflerinden “2021’de Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları”, ülkemizin kültür ve tarihine meraklı fotoğraf severlerden “Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar”, yeni nesil fotoğrafçılığa merak salanlardan ise “Drone Çekimi - Serbest Haber” kategorilerinde fotoğraflar yer alacak.

EV SAHİBİ YENİ ŞAFAK GAZETESİ

Dereceye girenlerin açıklanacağı ödül töreni, Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleşecek. Nur Haktan’ın sunuculuğunu üstlendiği tören, Büyük Çamlıca Camii İmam Hatibi İshak Danış’ın Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayacak. TVNET ekranlarından canlı yayınlanacak olan törende ayrıca Kanun virtüözü ve bestekâr Göksel Baktagir’in performansı eşliğinde ilk 20’ye giren fotoğraflar sergilenecek.

SEÇKİN JÜRİ

Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nın seçici kurulunda Gazeteci ve Fotoğrafçı Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul, Fotoğraf Sanatçısı Süleyman Gündüz ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç yer aldı.

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HAYAT Şehit Mustafa Cambaz anısına fotoğraf yarışması

HAYAT Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'na başvurular 31 Ocak’a kadar uzatıldı