Fotoğraf dünyasına Cambaz Ödülü

15 Temmuz işgal girişimi gecesi şehit olan Yeni Şafak çalışanı mesai arkadaşımız Mustafa Cambaz’ın en büyük tutkularından biri de fotoğraftı. Batı Trakya Türklerinden olan ve kendi gençliğindeki Yunan politikalarına karşı idealist bir mücadele veren Cambaz, Gümülcine’deki köyünü terk edip asker kaçağı olarak İstanbul’a geldiğinden beri basın yayınla iç içe oldu. Bu çabalarla gazetelerde muhabirlik ve idarecilik yaptı. Özel ilgi alanı olarak da Selçuklu ve Osmanlı mimarisi üzerine çalıştı ve bu konuda çok önemli fotoğraf belgeleme çalışmaları yaptı. Tüm bu nedenlerle kendisine “kayıt fotoğrafçısı” diyordu. O, fotoğraflarıyla Anadolu’nun tarihi ve kültürel mirasını tespit etmeye gayret ediyor, bunun önemine dikkat çekiyordu. Şehir şehir gezdi, yüzlerce fotoğraflık çok önemli bir arşiv oluşturdu.

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Muhabirlik yaparken bir yandan da memleketimizdeki ulu camilerini fotoğrafladı. 2016 yılında da tüm bu emekleri sonucunda Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı tarafından Türkiye Ulu Camileri adlı kitabı yayımlandı. Bu eser, alanındaki en kıymetli çalışma oldu ve Türkiye’nin 118 ulu camisini bir araya getirdi.

ÜÇ KATEGORİDE ÖNEMLİ ÖDÜLLER

Onu ve yaptığı işleri hiç unutmayan biz basın mensupları geçtiğimiz hafta güzel bir haber paylaştık ve Yeni Şafak, 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz’ın anısına fotoğraf yarışması düzenlediğini duyurduk. Bu yarışmanın önemi ödül kategorilerinden de belli oluyor: “2021’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları”, “Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar” ile “Yeni Nesil Fotoğraflar.” Basın haber fotoğrafçılığı alanındaki, 2021’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları’na foto muhabirleri ve basın fotoğrafçılığı yapanlar başvurabilecek. Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar, Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi - Serbest Haber) kategorilerine ise fotoğrafa gönül veren herkes katılabilecek.

ZOR ŞARTLARDA GÖREV YAPMAK

Yarışma için bu haftadan itibaren “mustafacambazfotografyarismasi.com” adresinden başvurular başladı. Son katılım tarihi ise 17 Ocak 2022 olarak belirlendi. Yarışmanın değerlendirmeleri 17- 30 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanacak. Ödül töreni ise 31 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek. Yarışmayı kazanan 9 kişiye toplam 90 bin Türk lirası ödül verilecek. Temel amaç ise zor şartlar altında görev yapan gazetecileri ve başarılı fotoğraf çalışmalarını teşvik etmek.

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Sedat Özkömeç

Fırat Yurdakul

Rıza Özel

Coşkun Aral

Süleyman Gündüz

DİKKAT ÇEKEN SEÇİCİ KURUL

Bu önemli yarışmanın seçici kurulunda çok değerli ve bu konuya uzun yıllar emek vermiş başka fotoğrafçılar yerini alıyor. İsimleri şu şekilde sıralamak mümkün: Gazeteci ve fotoğrafçı Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul, fotoğraf sanatçısı Süleyman Gündüz ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç. Seçici kurulun seçeceği fotoğraflar o yılın ödül alan isimlerini belirleyecek.

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FOTOĞRAF SEVGİSİ YARIM KALMASIN

Yeni Şafak ailesi olarak 15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz’ın anısına Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nın ilkini gerçekleştirmekten gurur duyduklarını söyleyen Yeni Şafak Genel Yayın Yönetmeni Hüseyin Likoğlu ise şunları ifade ediyor: “Yarışma gelecek yıllarda bir gelenek haline dönüşecek ve Türk basının en saygın yarışmalarından biri olacak. Yaptığı işi ‘kayıt fotoğrafçılığı’ olarak tanımlayan Cambaz, 2000’li yıllardan itibaren tüm Türkiye’yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekmiş ve ulu camileri kayıt altına almıştı. İstedik ki onun fotoğrafa olan bu ilgisi ve sevgisi yarım kalmasın ve bu yarışma adıyla hep yaşasın. Haber fotoğrafçılığı alanında fotoğraflarıyla gündeme imza atan foto muhabirlerinden ve fotoğrafa gönül veren herkesten başvuru bekliyoruz.”

Geleneksel hale gelecek

Mustafa Cambaz anısına, zor şartlar altında görev yapan gazetecileri ve başarılı fotoğraf çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışma geleneksel hale gelecek. Seçici kurulda ise gazeteci ve fotoğrafçı Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul, fotoğraf sanatçısı Süleyman Gündüz ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç yer alıyor.