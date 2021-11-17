Şehit Mustafa Cambaz anısına fotoğraf yarışması

Yeni Şafak’ın bu yıl ilkinde gerçekleştirdiği “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması”nda foto muhabirlerinin objektiflerinden yılın gündeme damgasını vuran haber fotoğrafları, fotoğraf tutkunlarından kültürel ve tarihi fotoğraflar, yeni nesil fotoğrafçılığa ilgi duyanlardan ise drone ile çekilmiş fotoğraflar yarışacak. Yarışmada 3 kategoride 9 kişiye toplam 90 bin TL ödül verilecek. Yarışmaya mustafa cambaz fotograf yarismasi.com üzerinden başvuru alınacak.

TÜRK BASININDA EN SAYGIN YARIŞMA OLACAK

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Likoğlu, bu yıl bir ilki gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Fotoğraf yarışmasının Türk basınının en saygın yarışmalarından biri olacağını dile getiren Likoğlu, “Yeni Şafak olarak 15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz’ın anısına Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nın ilkini gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Yarışma gelecek yıllarda bir gelenek haline dönüşecek ve Türk basınının en saygın yarışmalarından biri olacak” dedi.

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CAMBAZ ADIYLA YAŞASIN

Şehidimiz Mustafa Cambaz’ın Türkiye’yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çektiğine dikkat çeken Likoğlu şunları kaydetti: “Yaptığı işi ‘kayıt fotoğrafçılığı’ olarak tanımlayan Cambaz, 2000’li yıllardan itibaren tüm Türkiye’yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekmiş ve ulu camileri kayıt altına almıştı. İstedik ki onun fotoğrafa olan bu ilgisi ve sevgisi yarım kalmasın ve bu yarışma adıyla hep yaşasın. Haber fotoğrafçılığı alanında fotoğraflarıyla gündeme imza atan foto muhabirlerinden ve fotoğrafa gönül veren herkesten başvuru bekliyoruz.”

HERKES KATILABİLECEK

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Mustafa Cambaz anısına, zor şartlar altında görev yapan gazetecileri ve başarılı fotoğraf çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya şartnamede belirtilen kurallar çerçevesinde herkes katılabiliyor.

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USTA İSİMLER KURULDA YER ALIYOR

Yarışmanın seçici kurulunda gazeteci ve fotoğrafçı Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul, fotoğraf sanatçısı Süleyman Gündüz ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç yer alıyor.

9 kişiye toplam 90 bin TL ödül

17 Kasım 2021 - 17 Ocak 2022 tarihleri arasında mustafacambazfotografyarismasi.com üzerinden online olarak başvuruların yapılacağı Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nda üç kategori bulunuyor. Basın haber fotoğrafçılığı alanındaki, 2021’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları’na foto muhabirleri ve basın fotoğrafçılığı yapanlar başvurabilecek. Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar, Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi - Serbest Haber) kategorilerine ise fotoğrafa gönül veren herkes katılabilecek. Üç kategoride 9 kişiye toplam 90 bin Türk Lirası ödül verilecek. Yarışmanın değerlendirmeleri 17- 30 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanacak. Ödül töreni ise 31 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek.

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