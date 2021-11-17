Hayat Şehit Mustafa Cambazanısınafotoğrafyarışması
AKTÜEL

Şehit Mustafa Cambaz anısına fotoğraf yarışması

Yeni Şafak, 15 Temmuz şehidi Mustafa Cambaz’ın anısına fotoğraf yarışması düzenliyor. “2021’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları”, “Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar” ile “Yeni Nesil Fotoğraflar” kategorilerinde yapılacak yarışmaya başvurular bugün başlıyor. Toplam ödülün 90 bin lira olduğu yarışmaya katılım 17 Ocak 2022’ye kadar devam edecek.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Şehit Mustafa Cambaz anısına fotoğraf yarışması
Şehidimiz Mustafa Cambaz

Yeni Şafak’ın bu yıl ilkinde gerçekleştirdiği “Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması”nda foto muhabirlerinin objektiflerinden yılın gündeme damgasını vuran haber fotoğrafları, fotoğraf tutkunlarından kültürel ve tarihi fotoğraflar, yeni nesil fotoğrafçılığa ilgi duyanlardan ise drone ile çekilmiş fotoğraflar yarışacak. Yarışmada 3 kategoride 9 kişiye toplam 90 bin TL ödül verilecek. Yarışmaya mustafa cambaz fotograf yarismasi.com üzerinden başvuru alınacak.

TÜRK BASININDA EN SAYGIN YARIŞMA OLACAK

Yeni Şafak Gazetesi Genel Yayın Yönetmenimiz Hüseyin Likoğlu, bu yıl bir ilki gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını söyledi. Fotoğraf yarışmasının Türk basınının en saygın yarışmalarından biri olacağını dile getiren Likoğlu, “Yeni Şafak olarak 15 Temmuz şehidimiz Mustafa Cambaz’ın anısına Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nın ilkini gerçekleştirmekten gurur duyuyoruz. Yarışma gelecek yıllarda bir gelenek haline dönüşecek ve Türk basınının en saygın yarışmalarından biri olacak” dedi.

CAMBAZ ADIYLA YAŞASIN

Şehidimiz Mustafa Cambaz’ın Türkiye’yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çektiğine dikkat çeken Likoğlu şunları kaydetti: “Yaptığı işi ‘kayıt fotoğrafçılığı’ olarak tanımlayan Cambaz, 2000’li yıllardan itibaren tüm Türkiye’yi adım adım gezerek 10 binin üzerinde fotoğraf çekmiş ve ulu camileri kayıt altına almıştı. İstedik ki onun fotoğrafa olan bu ilgisi ve sevgisi yarım kalmasın ve bu yarışma adıyla hep yaşasın. Haber fotoğrafçılığı alanında fotoğraflarıyla gündeme imza atan foto muhabirlerinden ve fotoğrafa gönül veren herkesten başvuru bekliyoruz.”

HERKES KATILABİLECEK

15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden Mustafa Cambaz anısına, zor şartlar altında görev yapan gazetecileri ve başarılı fotoğraf çalışmalarını teşvik etmek amacıyla düzenlenen yarışmaya şartnamede belirtilen kurallar çerçevesinde herkes katılabiliyor.

USTA İSİMLER KURULDA YER ALIYOR

Yarışmanın seçici kurulunda gazeteci ve fotoğrafçı Coşkun Aral, Türkiye Foto Muhabirleri Derneği Başkanı Rıza Özel, Anadolu Ajansı Görsel Haberler Yayın Yönetmeni Vekili Fırat Yurdakul, fotoğraf sanatçısı Süleyman Gündüz ve Yeni Şafak Foto Muhabiri Sedat Özkömeç yer alıyor.

9 kişiye toplam 90 bin TL ödül

17 Kasım 2021 - 17 Ocak 2022 tarihleri arasında mustafacambazfotografyarismasi.com üzerinden online olarak başvuruların yapılacağı Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması’nda üç kategori bulunuyor. Basın haber fotoğrafçılığı alanındaki, 2021’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları’na foto muhabirleri ve basın fotoğrafçılığı yapanlar başvurabilecek. Kültürel ve Tarihi Fotoğraflar, Yeni Nesil Fotoğraflar (Drone Çekimi - Serbest Haber) kategorilerine ise fotoğrafa gönül veren herkes katılabilecek. Üç kategoride 9 kişiye toplam 90 bin Türk Lirası ödül verilecek. Yarışmanın değerlendirmeleri 17- 30 Ocak 2022 tarihleri arasında tamamlanacak. Ödül töreni ise 31 Ocak 2022’de gerçekleştirilecek.

Şehidimizin babasını kaybettik: Cambaz’a kavuştu
HAYAT
Şehidimizin babasını kaybettik: Cambaz’a kavuştu

Şehit Mustafa Cambaz’ın hayali gerçek oldu: Ayasofya Camii'nde "Memleketimin Ulu Camileri" fotoğraf sergisi açıldı
HAYAT
Şehit Mustafa Cambaz’ın hayali gerçek oldu: Ayasofya Camii'nde "Memleketimin Ulu Camileri" fotoğraf sergisi açıldı

Dördüncügemi de filoya katıldı

Dördüncü
gemi de filoya katıldı

​Bakan Dönmez müjdeli haberi paylaştı.
Değeri 70 bin lira

Değeri 70 bin lira

30 milyon yıllık fosillerden yapılıyor.
Üstada son görev

Evinden dualar ve tekbirler eşliğinde alındı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli Külliye'de bir araya gelecek.

Devrim arabalarının mühendisiydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan siyasette 50+1 tartışmasına ilişkin flaş açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan faiz ve enflasyon mesajı

Başkent Gaz hisselerindevurgun kokusu
Ekonomi

Başkent Gaz hisselerinde vurgun kokusu

Beş ay önce halka arz edilen Başkent Gaz hisseleri üzerinden borsada büyük bir silkeleme yaşanıyor. İlk işlem gününe 9,67 liradan başlayan Başkent Gaz hisseleri; planlı bir şekilde fiyat şişirme operasyonuyla 38,42 liraya kadar tırmandırıldı. 1 Kasım’da görülen bu zirve fiyatın ardından başlayan hisselerdeki fiyat erimesi, on günde yüzde 55,99’u buldu. Küçük yatırımcının büyük zarara uğratıldığı bu operasyon nedeniyle Başkent Gaz’ın işlem tahtası Borsa İstanbul’da geçen hafta perşembe günü kapatıldı ve gün boyu kapalı kaldı.
AK Parti Grup Başkanlığı'na Naci Bostancı'nın yerine İsmet Yılmaz geçti
Gündem

AK Parti Grup Başkanlığı'na Naci Bostancı'nın yerine İsmet Yılmaz geçti

AK Parti Grup Başkanlığı görevinden Naci Bostancı'nın ayrılmasının ardından yapılan kapalı grup toplantısında, bu göreve eski TBMM Başkanı, AK Parti Sivas milletvekili İsmet Yılmaz seçildi.
Kılıçlı katilin avukat annesi istifa etti: Psikolojim kaldırmıyor
Gündem

Kılıçlı katilin avukat annesi istifa etti: Psikolojim kaldırmıyor

Ataşehir'de Başak Cengiz'i öldüren vahşinin avukat annesi istifa etti. Can Göktuğ Boz'un (27) avukat olan annesi Ayşe Necla Yomralıoğlu yazılı açıklama yaptı. Yomralıoğlu, oğlunun avukatlığından istifa edeceğini belirtti. Avukat anne oğlundan yıllardır ayrı yaşadığını belirterek suçu babaya attı. Oğlunun evini haberlerde gördüğünü söyleyen sorumsuz anne "Göktuğ'un evinde yer alan yazıları, notları, yaşadığı evin durumunu basında yer alan haberlerden gördüm. Ben çocuğumun evine adım atıp bu durumu görebilseydim bu halde yaşamasına müsaade etmezdim" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.