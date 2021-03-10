15 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu: Uyumadan çok sayıda enerji içeceği içmiş​

Dünya

Karadağ'daki Boşnak Partisi Genel Başkanı Husovic hayatını kaybetti

Balkan ülkesi Karadağ'daki Boşnak Partisi (BS) Genel Başkanı Rafet Husovic 57 yaşında yaşamını yitirdi. Partisi tarafından yapılan açıklamada Husovic'in hayatının son gününe dek ülkedeki Boşnakları tek çatı altında buluşturan BS ideallerine ve aynı zamanda tüm Karadağ toplumunun gelişimine kendi adamış bir insan olduğu ifade edildi.