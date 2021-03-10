Hayat 15 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu Uyumadan çok sayıda enerji içeceği içmiş
AKTÜEL

15 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu: Uyumadan çok sayıda enerji içeceği içmiş​

15 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu: Uyumadan çok sayıda enerji içeceği içmiş

Büyükçekmece'de uyumadan önce kutularca enerji içeceği içtiği öğrenilen 15 yaşındaki Tamer Arslan odasında ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber Merkezi İHA
Genç çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu.
Genç çocuğun yakınları gözyaşlarına boğuldu.

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinin Kamiloba Mahallesi'nde saat 12.30 sıralarında meydana gelen olayda, 3 katlı apartmanın 2'nci katında yaşayan Tamer Arslan'ı yakınları uyandırmak için odasına girdi. Arslan'ı uyandırmaya çalışan ailesi, tepki vermediğini görünce durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

KESİN ÖLÜM NEDENİ İÇİN OTOPSİ YAPILACAK

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları incelemenin ardından Tamer Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından 15 yaşındaki çocuğun kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp'a kaldırılırken, gencin uyumadan önce yüksek miktarda enerji içeceği içtiği iddia edildi.

DHA
Tamer Arslan

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