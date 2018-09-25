25. Uluslararası Adana Film Festivali Onur Ödülleri sahiplerini buldu

Uzun ve kısa metrajlı filmler ile belgesellerden oluşan 257 eserin 421 gösterimle izleyiciyle buluşacağı festivalin açılış ve onur ödülleri gecesi düzenlendi. Sunuculuğunu Nefise Karatay ile Oktay Kaynarca'nın yaptığı törende, festivale katılan filmler tanıtıldı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, törende yaptığı konuşmada, festivalin Yeşilcam'dan, Türk sinemasının geleneğinden aldığı güçle 1969 yılında başladığını belirtti."Bir şeye inanıyoruz ki yerli olmadan, milli olmadan evrensel olunmaz" diyen Sözlü, şöyle devam etti:

"Hem yerli sinemamıza hem uluslararası sinemaya ev sahipliği yapıyoruz. Bugün onur ödülleri vereceğiz ama şunu ifade etmek istiyorum ki onurlu Türk sinemasının zaten onurlu olan değerli sanatçılarına onur ödülü vermek tabii ki haddimize değil, bizimki bir vefa örneğidir. Ne mutlu ki onlarla Türk sineması yücelmiş ve bugün dünya sinemasında önemli bir yer edinmiştir. Uluslararası camiaya baktığımızda kendi sineması yabancı filmlere yenilmeyen, en fazla seyirci çeken sinemalardan bir tanesi Türk sinemasıdır. İşte biz o sinemaya, Türk sinemasına, Türk sanatına, Türk sanatçısına Adanalılar adına bereketli topraklardan hizmet etmekten büyük şeref duyuyoruz."

Rus yönetmene ödül

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü, Vizyon Sahibi Yönetmen ödülü alan Rus yönetmen Aleksey Fedorchenko’ya ödülünü verdi. Sözlü, Fedorchenko'yu tebrik etti, bundan sonraki sanat hayatında başarı diledi. Sözlü, "Sanat tabii ki aynı zamanda bütün dünya insanlığının ortak dilidir" dedi. Aleksey Fedorchenko da kendisini ödüle layık görenlere teşekkür etti, büyük onur duyduğunu belirtti.

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"Yaşam Boyu Başarı Ödülü" Gören'e

"Yaşam Boyu Başarı Ödülü"nü Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'den alan yönetmen Şerif Gören de ilk filmini Adana'da çektiğini, bunun kendisine çok uğurlu geldiğini belirtti.Bu toprakların kendisine ustası Yılmaz Güney'i hatırlattığını ifade eden Gören, "O bana Şerif kardeş ben ona Yılmaz abi derdim. Beraberliğimiz yaklaşık 10 yıl sürmüştür. Tabi ki Yaşar Kemal ile sohbetlerimizi, Orhan Kemal'ın tavla oynayışını, tespihini hiç bir zaman unutmadım. 25. yılda bu ödül önemli bir şey. Bu ödülle de beni onurlandırdınız, gururlandırdınız ve bu ödülü şerefle saygıyla taşıyacağım" dedi. Sözlü de her sinemacının bir Adana hikayesi olduğunu, Gören'e ödül takdim etmekten şeref duyduğunu belirtti.





Onur ödülleri

Adana Vali Yardımcısı Mustafa Aydın'dan ödülünü alan Ahmet Mekin, sinema ve edebiyat dünyasının bir anlamda beşiği olan festivalin 25. yılını kutladı.Sinema yaşamının en önemli ödüllerinden birini aldığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Mekin, "Özellikle Muhterem Nur, Şerif Gören, Cüneyt Arkın, Süleyman Turan gibi sinemaya emek vermiş dostlarımla birlikte ödül aldığım için daha da mutluyum" diye konuştu. Aydın da Türk sinemanın büyük ustası, çocukluğundan beri filmlerini zevkle izledikleri Mekin'e ödülü vermekten zevk duyduğunu belirtti.





Cüneyt Arkın katılamadı

Sağlık sorunları nedeniyle törene katılamayan Cüneyt Arkın'ın ödülünü, eşi Betül Cüreklibatur ile oğlu Murat Arkın, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sözlü'den aldı.

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