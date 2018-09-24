Hayat Osmanlı yadigarı Kurşunlu Han artık Türkiyenin
KÜLTÜR SANAT

Osmanlı yadigarı Kurşunlu Han artık Türkiye’nin

Osmanlı’nın Makedonya’daki en değerli kültürel miraslarından Kurşunlu Han FETÖ’nün sabotaj girişimlerine rağmen Üsküp Yunus Emre Enstitüsü’ne devredildi.

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Kurşunlu Han artık Türk kuruluşlarının faaliyetlerinde kullanılacak.
Kurşunlu Han artık Türk kuruluşlarının faaliyetlerinde kullanılacak.

Üsküp'teki en önemli Osmanlı kültürel miraslarından olan Kurşunlu Han resmen Yunus Emre Enstitüsü'ne devredildi. 2015'te Makedonya parlamentosunda iki ülke arasında imzalanan anlaşma onaylanarak Kurşunlu Han'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilmesi karara bağlanmıştı. Aradan geçen süre zarfında terör örgütü FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeye çalışmasıyla birlikte Han'ın Türkiye tarafından yapılacak restorasyon planı onay alamayarak devir gerçekleşmemişti.

Yıllardır süren tartışma ise geçen hafta son buldu. Makedonya Kültür Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdürü Şemsettin Şeker'i bilgilendirip devrin resmen gerçekleştiğini ileterek, restorasyon sürecinin başlamasına yeşil ışık yaktı. Sabah'ın haberine göre, Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdürü Dr. Şemsettin Şeker'in girişimleriyle çözüme kavuşan Kurşunlu Han artık Türk kuruluşlarının faaliyetlerinde kullanılacak.


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