Osmanlı yadigarı Kurşunlu Han artık Türkiye’nin

Üsküp'teki en önemli Osmanlı kültürel miraslarından olan Kurşunlu Han resmen Yunus Emre Enstitüsü'ne devredildi. 2015'te Makedonya parlamentosunda iki ülke arasında imzalanan anlaşma onaylanarak Kurşunlu Han'ın Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilmesi karara bağlanmıştı. Aradan geçen süre zarfında terör örgütü FETÖ'nün iki ülke arasındaki ilişkileri sabote etmeye çalışmasıyla birlikte Han'ın Türkiye tarafından yapılacak restorasyon planı onay alamayarak devir gerçekleşmemişti.

Yıllardır süren tartışma ise geçen hafta son buldu. Makedonya Kültür Bakanlığı, Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdürü Şemsettin Şeker'i bilgilendirip devrin resmen gerçekleştiğini ileterek, restorasyon sürecinin başlamasına yeşil ışık yaktı. Sabah'ın haberine göre, Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara ve Yunus Emre Enstitüsü Üsküp Müdürü Dr. Şemsettin Şeker'in girişimleriyle çözüme kavuşan Kurşunlu Han artık Türk kuruluşlarının faaliyetlerinde kullanılacak.





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