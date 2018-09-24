Hayat Ünlü Türk pizzacı Torontoda Kerbela Lokması dağıttı
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Ünlü Türk pizzacı Toronto'da Kerbela Lokması dağıttı

Odun ateşinde pişirdiği pizzalarının lezzetiyle Kanada’da ünlenen Zeynel Arı, evsiz ve muhtaçların yaşadığı barınma merkezinde "Kerbela lokması" olarak pizza dağıttı. Dino’s Pizza’nın sahibi Zeynel Arı, Toronto'daki evsizlere iki yıldır pizza dağıttığını belirtti. Arı, "Aşure gününde ben de evsizleri pizza ile sevindirmek istedim’’ dedi.

Haber Merkezi AA
Zeynel Arı’nın müşterileri arasında, siyasetçilerde bulunuyor.
Zeynel Arı’nın müşterileri arasında, siyasetçilerde bulunuyor.

Kanada’nın Toronto kentinde yaşayan ve odun ateşinde pişirdiği pizzalarının lezzetiyle ülkede ün yapan Zeynel Arı, evsiz ve muhtaçların yaşadığı barınma merkezinde "Kerbela lokması" olarak pizza dağıttı. Dino’s Pizza’nın sahibi Zeynel Arı, yaptığı açıklamada, "Hz. Hasan, Hz. Hüseyin ve tüm Kerbela şehitleri adına, bugün evsizlere Kerbela lokması niyetine pizza dağıttık."

  • Toronto'daki evsizlere iki yıldır pizza dağıttığını belirten Arı, "20 sene önce geldiğim bu ülkede çalıştık, bir şeyler elde ettik, bir yerlere geldik. Amacım şimdi muhtaç olanlara verebilmek, onları sevindirmek. Aşure gününde ben de evsizleri pizza ile sevindirmek istedim’’ dedi.

Közde Türk kahvesi

Kendisini kültür elçisi gibi gördüğünü ifade eden Zeynel Arı, pizza dükkanının hemen önüne kurduğu mangalda, hem müşterilerine hem de yoldan geçenlere pişirdiği Türk kahvesini ikram ediyor. Arı, "Amacım kültürümüzü burada insanlara tanıtmak. İyi bir pizzacı olduğum gibi, iyi bir Türk kahvecisi de olmak ve insanlara kültür zenginliklerimizi tanıtmak istiyorum" diye konuştu.

Milletvekiline lokum ve nazar boncuğu

Dino’s Pizza’ya gelen Ontario Eyaleti Toronto milletvekillerinden Christine Hogarth, müdavimlerinden olduğu işyerinde bir sürpriz yaşadı. Dino’s Pizza sahibi Zeynel Arı, Milletvekili Christine Hogarth’a Türk lokumu ile nazar boncuğu hediye etti. Hogarth, işyerinde fotoğrafını çektiği Zeynel Arı ve çalışanlarının misafirperverliğine, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımları ile teşekkür etti.

Evsizleri sevindirdi

Bu arada Toronto’nun George Caddesi bölgesinde, evsiz ve muhtaçların yaşadığı merkeze hazırladığı pizzalarla giden Zeynel Arı, onlarca kişiyi sevindirdi. Zeynel Arı’ya teşekkür eden evsizler, kapı önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Öksüz ve yetim çocukları sevindirmişti

Aralarında Madonna’nın da bulunduğu birçok ünlünün Toronto’ya geldiğinde tercih ettiği pizzacı Zeynel Arı, geçen yıl da tatil için gittiği memleketi Tunceli’de 70 yetim ve kösüz çocuğu, pişirip ikram ettiği pizzalarla sevindirmişti. Zeynel Arı’nın müşterileri arasında, Kanada Başbakanı olan Justin Trudeau, eski Kanada Başbakanı Stephen Joseph Harper, belediye başkanları, milletvekilleri ve sanatçılar bulunuyor.

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