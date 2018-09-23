Kenan Sofuoğlu: Ödül almayı özlemişim teşekkürler sayın Başkanım

Başkan Erdoğan, TEKNOFEST kapsamında Kenan Sofuoğlu ve derece alan yarışmacılara ödüllerini takdim etti.

Teknofest İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nde dev yarış gerçekleşmişti. Festival kapsamında düzenlenen formula yarışına AK Parti Sakarya Milletvekili de yarışmaya katıldı. Kenan Sofuoğlu sosyal medya hesabından mutluluğunu ifade ettiği bir gönderi paylaştı.

Yarış öncesi basın mensuplarına açıklamada bulunan Kenan Sofuoğlu, festivalin bir parçası olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirmişti. İlginç yarış ile esas amaçlarının yeni havalimanının tanıtımına katkı sağlamak olduğunu belirtmişti.

Başkan Erdoğan'a teşekkür

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Dünya Supersport şampiyonu motosikletçi Kenan Sofuoğlu'na festivalin ilk günü kullandığı "Kawasaki H2R" ile ''Red Bull Racing Formula 1 arabası", "Kawasaki H2R", "Tesla P100 DL", "Lotus Evora 430 GT", "Aston Martin The New Vantage", "Solotürk F16 uçağı" ve "özel jet Challenger 605"a karşı gerçekleştirdiği yarışı önde tamamlamasından dolayı ödül verdi.

Ödül alan Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Başkan Erdoğan'ın verdiği ödülden dolayı sosyal medya hesabından mutluluğunu belirterek, "Yarış kazanmayı ve ödül almayı özlemiştik. Teşekkürler sayın Başkanım" dedi.

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