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Hayat

25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor

Bursa'da 'Pala' lakabıyla tanınan tatlıcı Ramazan Demir, özendiği dedesi gibi olmak için her gün bıyıklarına zeytinyağı sürüp limon sıkıyor. 25 yıldır bıyığını kesmediğini söyleyen Demir, "25 senedir uzatıyorum. 4 yıl önce bir kısalttım ama pişman olup yeniden uzattım. Şu anki uzunluğu 80 santimetre civarında" ifadelerini kullandı.

10:48 . 14/03/2023 Salı
IHA
Ramazan Demir, bıyığının aylık, haftalık ve günlük bakımı olduğunu söyledi.

Ramazan Demir, bıyığının aylık, haftalık ve günlük bakımı olduğunu söyledi.

Bursa’da 40 yıldır tatlıcılık yaparak geçimini sağlayan 55 yaşındaki ‘Pala’ lakaplı Ramazan Demir, dedesine özenip bıyık bırakmaya başladı. 25 yıldır uzattığı bıyığı 80 santimetreye ulaşan Demir, 4 yıl önce kısalttığı bıyıklarını pişman olup tekrar uzattığını söyledi. Ailesinden pek çok kişinin bıyık bıraktığını söyleyen Ramazan Demir, dedesinin de pala bıyık lakabıyla tanındığını belirtti.

80 santimetreye ulaştı

Dedesine benzemek isteyen Ramazan Demir, “Dedeme özenip bıyık bıraktım. 25 senedir uzatıyorum. 4 yıl önce bir kısalttım ama pişman olup yeniden uzattım. Şu anki uzunluğu 80 santimetre civarında.” şeklinde konuştu.

Özel bakım uyguluyor

Evden çıkmadan önce mutlaka limon sürdüğünü ifade eden Ramazan Demir, “Aylık, haftalık ve günlük bakımı var. Her hafta yumurta akı ve zeytinyağı sürüyorum. Evden çıkmadan mutlaka limon sürüyorum. Limon dik durmasını ve daha canlı görünmesini sağlıyor.” dedi.



#bursa
#Ramazan Demir
#pala
21 dakika önce
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25 yıldır bıyıklarını kesmiyor: Pala lakaplı tatlıcıyı gören dönüp bir daha bakıyor
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