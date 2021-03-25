Hayat 27 Martta tüm dünyada ışık kapatma etkinliği Bir saatliğine kapatılacak
AKTÜEL

27 Mart'ta tüm dünyada 'ışık kapatma' etkinliği: Bir saatliğine kapatılacak

Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) iklim krizine dikkati çekmek için 2007'den bu yana dünya genelinde düzenlediği Dünya Saati etkinliği kapsamında, 27 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında ışıklar bir saatliğine kapatılacak.

Haber Merkezi AA
27 Martta tüm dünyada ışık kapatma etkinliği: Bir saatliğine kapatılacak
Arşiv

Dünya Doğayı Koruma Vakfının (WWF) iklim krizine dikkati çekmek için 2007'den bu yana dünya genelinde düzenlediği Dünya Saati etkinliği kapsamında, 27 Mart'ta ışıklar bir saatliğine kapatılacak.

WWF-Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, her yıl mart ayının son cumartesi günü dünya genelinde düzenlenen Dünya Saati etkinliği, bu yıl 27 Mart Cumartesi akşamı 20.30-21.30 saatleri arasında "değişim" çağrısıyla gerçekleşecek.

İklim krizine dikkati çekmek için ışıkların bir saatliğine kapanacağı küresel etkinlik, salgın koşulları nedeniyle bu yıl evlerde gerçekleşecek ve dijital mecralardan paylaşılacak.

Türkiye'de WWF-Türkiye'nin öncülük ettiği etkinliğin katılımcıları iklim kriziyle mücadele için "Dünya Saati, Değişim Saati" diyerek, dünyanın her yerinden milyonlarca insanla birlikte gezegenin sesi olacak.

Dünya Saati etkinlikleri çerçevesinde, bu akşam 20.30-21.30 saatleri arasında, iklim krizinin farklı boyutlarıyla ele alınacağı web konferansı düzenlenecek. Konferansa, Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede kararlılık göstermesi ve Paris Anlaşması'nı onaylaması için ortak çağrıda bulunan sivil toplum örgütlerinden temsilcileri katılacak.

"Işıkları kapatarak bir saatliğine gezegenin sesine kulak verelim"

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli, bütün kesimleri değişimin parçası olmaya davet ederek, "Bugün harekete geçmezsek, hiç de uzak olmayan bir gelecekte iklim krizinin çok daha şiddetli etkileriyle yüzleşeceğiz. O nedenle gelin, Dünya Saati'nde ışıkları kapatarak bir saatliğine gezegenin sesine, değişim çağrısına kulak verelim." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin kuraklık başta olmak üzere iklim krizinin etkilerini en ciddi ölçüde yaşaması beklenen bölgelerden olan Akdeniz Havzası'nda yer aldığını dile getiren Pasinli, "Dünyanın en büyük 20 ekonomisinden biri olan Türkiye'nin iklim kriziyle mücadelede, geçtiğimiz yıllar içerisinde hız kazanan düşük karbon ekonomisine geçiş ve enerji dönüşümü sürecinin dışında kalması beklenemez. Paris Anlaşması'na taraf olunarak, güçlü bir emisyon azaltım hedefi doğrultusunda bütüncül bir iklim politikası oluşturularak ve kömürden çıkış politikası benimsenerek iklim krizi ile mücadelede kararlılık sergilenmesini istiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

İklim krizi yoksullaştıracak
DÜNYA
İklim krizi yoksullaştıracak

İklim krizi evimizde: Önce kum fırtınası, sonra dolu!
TEKNOLOJİ
İklim krizi evimizde: Önce kum fırtınası, sonra dolu!

ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry: İklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınmak için 9 yılımız var
DÜNYA
ABD İklim Özel Temsilcisi John Kerry: İklim değişikliğinin en kötü sonuçlarından kaçınmak için 9 yılımız var

Artan sıcaklıklar bulaşıcı hastalıklardan daha fazla ölüme neden olacak
HAYAT
Artan sıcaklıklar bulaşıcı hastalıklardan daha fazla ölüme neden olacak

Abone Ol Google News
Sebebi belli oldu

Sebebi belli oldu

​Yer altından gelen gizemli sesler korkutmuştu.
Yangında can pazarı

Yangında can pazarı

​86 yaşındaki felçli kadın son anda kurtarıldı.
ABD Başkanı Biden cümle kuramayınca gazeteciler salondan çıkarıldı

​Dünyaca ünlü yatırımcıdan TL'deki saldırılara tepki.

Çocuk Adalet Merkezi

Çocuk Adalet Merkezi

​Adalet Bakanlığı ve Erzurum Büyükşehir Belediye'sindenönemli proje.

Kaygan yolda sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Kar yağışı nasıl etkiledi?

Kar yağışı nasıl etkiledi?

İstanbul barajlarında son durum.
Bize yarın<br>belli olur demişlerdi

Bize yarın
belli olur demişlerdi

​Test yaptırıp bindikleri otobüste karantinaya alındılar.
Fiyatı dudak uçuklattı

Fiyatı dudak uçuklattı

​Steve Jobs'un kendi eliyle yazdığı iş başvuru formu satıldı.

​Kar İstanbul'u ne zaman terk edecek?

Cumhurbaşkanı ​Erdoğan, 2023 manifestosunu ve 2053 vizyonunu açıkladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.