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Teknoloji İklim krizi evimizde Önce kum fırtınası, sonra dolu
BİLİM

İklim krizine bağlı felaketler Türkiye’yi ve dünyayı nasıl etkileyecek?

İklim krizi evimizde: Önce kum fırtınası, sonra dolu!

İstanbul geçtiğimiz günlerde yoğun dolu ve yağmur yağışının etkisi altında kaldı. Giderek daha sık karşı karşıya kaldığımız aşırı hava olayları, iklim krizinin gündelik hayatımızın korkutucu bir şekilde parçası haline gelmeye başlamasının bir sonucu… Meteorolojik verilere göre aşırı hava olaylarına bağlı yaşanan meteorolojik afet sayısı 2000’li yıllardan beri belirgin bir artış göstermeye başladı. Peki, İklim krizine bağlı felaketler Türkiye’yi ve dünyayı nasıl etkileyecek?

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da etkili olan dolu ile araç sahiplerinin otomobilleri hasar görmesin diye aldığı tedbir.
İstanbul'da etkili olan dolu ile araç sahiplerinin otomobilleri hasar görmesin diye aldığı tedbir.

İklim değişikliği nedir, nedenleri, etkileri ve çözüm yolları nelerdir? İklim krizinin neden olabileceği aşırı hava olayları ve neden olacağı yıkıcı etkiler ise tahmin ettiğimizden daha büyük.

İklimde değişikliğinin afetleri tetiklediği uzmanlar tarafından söylenmekte. Greenpeace Akdeniz İklim ve Enerji Proje Sorumlusu Gökhan Ersoy, İstanbul’da yaşanan yoğun dolu ve yağmur yağışı hakkında şunları söyledi;

Airbus'tan iklim değişikliği tedbiri
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Airbus'tan iklim değişikliği tedbiri

İklim krizi kapıda değil içeride

“Bir yandan salgınla mücadele ederken öte yandan tecrübe ettiğimiz aşırı hava olayları, iklim krizinin artık bizi kapıda beklemediğini, kapımızdan içeri girdiğini gösteriyor. Bir hafta kum fırtınası, ertesi hafta aşırı yağış ve akabinde gelen taşkınlarla ilgili haberleri izlemeye devam edeceğiz ama izlemekten daha fazlasını yapabileceğimizi biliyoruz. Küresel sera gazı emisyonlarını azaltmak için yapacağımız kömürden çıkış planları, temiz ve sürdürülebilir enerji kaynaklarına dönmek tek şansımız. Aşırı hava olayları gösteriyor ki karar vericiler sadece azaltım politikaları konusunda değil, iklim krizine karşı somut önlemler konusunda da atalet içinde. Bugün Arnavutköy’de pazar yerini, Okmeydanı'nda göle dönen yollar, iklim krizinin etkileriyle başa çıkabilecek, dirençli kentler kurgulamakta da sınıfta kaldığımızı gösteriyor.”

İklim değişikliği nedir, nedenleri, etkileri ve çözüm yolları nelerdir?
TEKNOLOJİ
İklim değişikliği nedir, nedenleri, etkileri ve çözüm yolları nelerdir?

İklim krizine bağlı felaketlerin Türkiye’yi ve dünyayı nasıl etkileyeceğini dair projeksiyonlar ise şöyle;

- 2050 yılında Karadeniz’de avlanabilecek balık sayısı 2010 yılına göre yüzde 50 oranına kadar düşüş gösterebilir.

- Doğu Karadeniz bölgesinde artacak yağış heyelan riskini arttıracak. Ege, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'yu kapsayan bölgelerde kış yağışları yüzde 20-50 arası azalacak. Kuzey bölgelerde ise sel riski artacak.

- Türkiye, bugün Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da hakim olan sıcak ve kurak iklim kuşağının etkisine girme riskine sahip. Bu risk gerçeğe dönüşürse zaten çölleşme tehlikesi bulunan özellikle İç Anadolu, Güney Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz Bölgeleri gibi yarı kurak ve yarı nemli bölgelerinde tarım yapılamaz hale gelecek.

Uzmanlar uyardı: İklim değişikliği 50 yıl içinde canlı türlerinin üçte birini yok edebilir
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Uzmanlar uyardı: İklim değişikliği 50 yıl içinde canlı türlerinin üçte birini yok edebilir

- 2012 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın birlikte hazırladığı “Türkiye’de İklim Değişikliği Risk Yönetimi Raporu”na göre Akdeniz Bölgesi’nin güney kuşağında yer alan Türkiye, tahmini iklim değişikliği etkilerine karşı oldukça savunmasız durumda. Dünya Bankası (2009) tarafından yayınlanan raporun aktardığı çalışmaya göre Türkiye, 21. yüzyılın sonlarına doğru Avrupa ve Orta Asya bölgesinde aşırı iklim olaylarına en çok maruz kalacak 3. ülke olacak.

- Eriyen buzullar nedeniyle deniz seviyesinin yükselmesi ve küresel sıcaklıkların artması ile okyanus ve deniz ısısı da artacak.

- Sıcak hava dalgaları, kuraklıklar ve seller gibi daha aşırı hava olayları daha sık yaşanacak.

- Avrupa'da nehir baskınları kıtanın çoğunu içine alan bir alanda artacak; kıyı bölgelerinde de sel, erozyon ve sulak alan kaybı riski önemli ölçüde artacak.

İklim değişikliği kaynaklı felaketler 2020'de 50 milyondan fazla insanı etkiledi
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İklim değişikliği kaynaklı felaketler 2020'de 50 milyondan fazla insanı etkiledi

- Buzullar, mercan kayalıkları, mangrovlar, kuzey kutbu ekosistemleri, Alpler’e has ekosistemler, şimali ormanlar, tropikal ormanlar, bozkır sulak alanları ve yerel otlakları içeren doğal sistemler, ciddi biçimde tehdit altında kalacak.

- Türlerin yüzde 30’a yakınının neslinin tükenmesi ve biyoçeşitlilik kaybına ilişkin mevcut riskler artacak.

- En büyük etkiler Afrika, Asya ve Pasifik'in gelişmekte olan ülkeleri gibi, yükselen su seviyelerine, salgın hastalıklara ve tarımsal üretimin azalmasına karşı kendilerini koruyamayacak durumda olan, nispeten daha yoksul ülkelerde gerçekleşecek.

10 günde 500 bin kişi hayatını kaybetti
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1970 Bhola Kasırgası, 500 bine yakın insanın ölümüne neden oldu. 1970 yılında gerçekleşen ve şimdiye kadar ki bilinen en ölümcül kasırga olarak bilinen bu vaka Pakistan ve Bangladeş’in büyük bir kısmını vurdu. Geçtiği yerlerde evlerin yüzde 80’ni yok oldu ve 3 buçuk milyon kişi bu kasırgadan etkilendi. 3 Kasım’da başlayıp 13 Kasım’da biten kasırga dalgalarıyla Ganj Deltası'nın birçok adasının sular altında kaldı.
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22 Mayıs 1960 Şili depremi bilinen en büyük deprem olarak 9.5 seviyesinde 10 dakika sürdü. Bu deprem sadece Valdivia'yı etkilemekle kalmayıp 700 kilometre ilerideki Hawai'yi bile etkiledi. 25 metreye kadar uzanan tsunami dalgaları depremin etkisini okyanus ötesi kıyılara da ulaştırdı. Bu depremin şiddeti bin adet atom bombasının oluşturacağı şiddet ile eşdeğer. Böylesine etkili bir depremde 6 bin kişi hayatını kaybetti.
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27 Ağustos 1883'te Krakatau Yanardağı'nın patlaması sonucu Endonezya'da tsunami oluştu. Anjer ve Merak kasabaları yıkıldı. Hindistan'ın Mumbai kentinde denizin çekildiği ve Sri Lanka'da 1 kişinin öldüğü söylenen olay sonrası toplam 40 bin civarında can kaybına yaşandı. Bunların 2 bini volkanik patlama sonucu 38 bin ise tsunami nedeniyle öldü.
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Kasım 1667'de Şamahı, Azerbaycan'da gerçekleşmiş olan bu deprem 6.9 büyüklüğünde olmasına rağmen 10 derece yoğunlukla gerçekleşmiş ve 80 bin kişinin ölümüne sebebiyet verdi.
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10 günde 500 bin kişi hayatını kaybetti
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