İklim değişikliği nedir, nedenleri, etkileri ve çözüm yolları nelerdir?
İklim değişikliği nedir, nedenleri, etkileri ve çözüm yolları nelerdir?
Tüm dünyada giderek etkisi artan ve küresel ısınmanın bir etkisi olan iklim değişikliği, özellikle de yağış azlığından dolayı kuruyan barajlar konu olunca aklımıza geliyor. Halbuki iklim değişikliğinin birçok belirtisi var. İklim değişikliği son yıllar ne yazık ki bir hayli hız kazandı. Peki, insanlığın ve dünyanın geleceğini etkileyecek olan iklim değişikliği nedir, nedenleri, etkileri ve çözüm yolları nelerdir?
Küresel ısınma ve iklim değişikliği tüm dünyayı etkileyen olayların başında geliyor. Bilim insanları, küresel ısınmanın dünya üzerinde felakete varan etkileri konusunda sürekli açıklamalar yapıp uyarılar da bulunuyor.
İklim değişikliğinin afetleri tetiklediği dahi söyleniyor. Dünyanın ortalama sıcaklığında yaşanan hareketlerin normal olmasına karşın son yıllarda sıcaklıkların önceki dönemlere kıyasla çok daha hızlı bir şekilde arttığını ifade eden bilim insanları, küresel iklim değişikliğinin ana nedeninin sera gazı emisyonlarında insan faaliyetleri sonucunda gözlenen artış olduğunu ortaya koydu.
İklim değişikliği canlı türlerinin üçte birini yok edebilir. Peki nedir bu iklim değişikliği? İklim sistemi, atmosfer, kara yüzeyleri, kar ve buz, okyanuslar ve diğer su kütleleri ile canlıları kapsayan karmaşık ve etkileşimli bir sistem. Bu sistem, zaman içinde, kendi iç dinamiklerinin etkisi altında veya dış etmenlerdeki değişikliklere bağlı olarak yavaş yavaş değişim gösterir. Dış zorlamalar, volkanik patlamalar ve güneşle ilgili değişkenlikler gibi doğal olaylar ile atmosferin bileşimindeki insan kaynaklı değişiklikleri içerir.
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İkim değişikliğinin nedenleri?
Yerkürenin radyasyon dengesini etkileyen, dolayısıyla iklimi değiştiren üç temel neden var:
1-) Gelen güneş radyasyonundaki değişiklikler
2-) Güneş radyasyonunun yansıtılan kısmındaki değişiklikler
3-) Yerküreden uzaya geri gönderilen uzun dalgalı radyasyondaki değişiklikler (Sera gazı salımlarının atmosferdeki birikimlerine bağlı olarak değişiyor). Bunların yanı sıra, rüzgarlar ve okyanus akıntılarının, yerküre yüzeyi üzerindeki ısı dağılımında oynadıkları rol nedeniyle, iklim üzerinde önemli etkileri bulunmakta.
Ayrıca, yaşadığımız iklim değişikliğinin, tamamen insan faaliyetinden kaynaklandığı bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini gösteren araştırmalar, iklim değişikliğinin sebeplerini şöyle sıralamakta
Sera gazları: Su buharı, karbondioksit, metan, nitröz oksit ve kloroflorokarbonlar sera gazlarına örnektir. Sera gazlarındaki artış, atmosferden uzaya yansıyan güneş ışınlarının azalmasına, buradaki enerjinin gezegende hapsolmasına sebep olur. Bu durum da küresel ısınmanın sebeplerinden biri.
Tarım: Artan sera gazı emisyonunun en önemli sebeplerinden biri tarım. Besi alanlarının oluşturulması için ağaçların kesilmesi, toprağın ilaçlanması, tüm bu işlemlerin gerektirdiği lojistik faaliyetler… Bunların önüne geçilebilmesi için ekolojik tarım faaliyetlerinin desteklenmesi gerekmekte.
İnsan faktörü: Sadece elektrik, ısı ve ulaşım için kullanılan fosil yakıtlar bile iklim değişikliğini hızlandırır. Toplu taşımayı, endüstriyi ve gündelik hayat içerisinde bize normal gelen pek çok şeyi de bu kategoriye alabiliriz.
İklim değişikliğinin etkileri nelerdir?
En fark edilebilir kısa vadeli etkiler elbette hava durumuyla ilgili olanlar. Şiddetli hava olayları, beklenmedik zamanlarda gerçekleşiyor ve ülkeleri ekonomik olarak da büyük zararlara sokuyor. İklim değişikliğinin başlıca etkileri ise şu şekilde:
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Kuvvetli kasırgalar
Sıcak hava dalgaları
Orman yangınları
Sel
Kuraklık
Deniz seviyelerinde artış
İnsan salığı üzerinde de farklı farklı sonuçları olabiliyor.
İklim değişikliğinin çözüm yolları nelerdir?
Evinizin elektrik ihtiyaçlarını yenilenebilir kaynaklardan karşılamaya çalışın.
Enerjiyi daha verimli kullanarak daha az kaynak tüketmeye özen gösterin.
Bitki bazlı bir beslenme benimseyin.
Gıda israfını azaltın.
Geri dönüştürülebilir malzemeleri ilgili merkezlere götürerek tekrar kullanıma kazandırın.
Fosil yakıtlar ve petrol bazlı ürünler kullanmayın.
Plastik poşetler yerine yeniden kullanılabilir bez çanta tercih edin.