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Hayat

318 can alan sulama kanalında yine aynı görüntüler: Hayata bir kez geliyoruz

Adana'da son 11 yılda 318, geçen yıl ise 30 kişinin öldüğü sulama kanalında havaların ısınmasıyla yine aynı görüntüler ortaya çıktı. Kanalda yüzen çocuklar, "Sıcak yanıyoruz. Allah rahmet eylesin, ben korkmuyorum. Hayata bir kez geliyoruz" demesi dikkat çekti.

11:20 . 2/06/2023 Cuma
IHA
Yaşanan onca ölümlere rağmen gençler Seyhan nehrine girmeye devam ediyor.

Yaşanan onca ölümlere rağmen gençler Seyhan nehrine girmeye devam ediyor.

Adana’da havaların ısınmasıyla birlikte özellikle çocuklar yavaş yavaş, sulama kanalı, Seyhan Nehri, Seyhan Baraj Gölü ve Akdeniz’e girmeye başladı. Özellikle şehrin birçok noktasından geçmekte olan sulama kanalları her yıl olduğu gibi bu yılda çocukların serinlemek için en fazla tercih ettiği yerler oluyor.

11 yılda 318 kişi hayatını kaybetti

Son 11 yılda Adana’da 318 kişi özellikle sulama kanalında serinlemek isterken boğularak can verdi. Sadece geçen yıl 30 kişi, çoğu çocuk hayatını kaybetti, birçok ailenin ocağına ateş düştü. Bu yıl da aynı felaketlerin yaşanmaması için aileler özellikle sulama kanallarında önlem alınmasını talep ediyor. Yaklaşık 2.5 hafta sonra okulların tatil olması ve havaların iyice ısınmasıyla birlikte çocukların sulama kanallarına akın etmesinden korkuluyor.

'Hayata bir kez geliyorsun'

Çocuklar okulların da kapanmasını beklemeden havaların ısınmasıyla birlikte sulama kanalına girmeye başladı. Havanın çok sıcak olduğunu söyleyen bir çocuk, muhabirin “11 yılda 318 kişi öldü, sadece geçen yıl 30 kişi öldü, kanala girmeye korkmuyor musun” diye sorması üzerine, "Sıcak yanıyoruz. Allah rahmet eylesin, ben yüzmekten korkmuyorum. Hayata bir kez geliyorsun her şeyi deneyeceksin" diye yanıt verdi.

#adana
#Seyhan Nehri
#Seyhan Baraj Gölü
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