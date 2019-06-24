700 yıllık bastonlara Ortadoğu’dan rağbet

300 BİN TL’YE KADAR ÇIKIYOR

Birol, gümüş süslemeli bu bastonların 700 yıllık ceviz ağacından üretildiğini belirterek şunları kaydetti: “Kişiye özel bastonların seri üretimine geçerek satışa sunmaya başladım. Adilcevaz ceviziyle ünlü olduğu için, ceviz ağaçları bizim için çok önemli bir yere ve değere sahiptir. Ceviz ağaçları yaşlandıkça üzerinde resim dediğimiz olay ve aynı zamanda siyahlanma ortaya çıkıyor ve bu da ceviz ağaçlarının değerini kat be kat arttırıyor. Üretimini yaptığımız bu bastonlar da kullandığımız ağaç 700 yıllık ceviz ağaçları. Son iki aydır Payitaht Abdulhamid dizisine yaptığımız bastondan dolayı Katar, Dubai ve Bahreyn’den talep alıyoruz.” Birol, yaptığı özel tasarımlı bastonların 300 bin TL’ye kadar satıldığını, hediyelik bastonların ise 75 lira ile bin 500 TL arasında satıldığını söyledi.