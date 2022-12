ABD’de kölelik cezaevinde hâlâ var: Eski mahkum Johnny Perez zulmü ifşa ediyor

Amerikalı eski mahkum Johnny Perez, ülkedeki hapishanelerde devam eden kölelik düzenini hayata geçirdiği sivil toplum hareketiyle ifşa ediyor. AJ+’ın haberine göre Johnny Perez hapsedildiğinde, mahkumları eyalet ve yerel kurumlar için ürünler üretmek üzere kullanan New York Eyalet Islah Hizmetlerinin bir üretim bölümü olan Corcraft için çalışarak çarşaf, iç çamaşırı ve yastık kılıfı yaptı. Maaşı saatte 17 sent ile 36 sent arasında değişiyordu. Perez, "İnsanları çalışmaya zorlayan ve sadece çalışmaya zorlamakla kalmayan, onlara yeterli bir geçim ücreti vermeyen bir sistemimiz var" diyen Perez, “Kölelik, adı ne olursa olsun yanlıştır. Herhangi bir şekilde veya şekilde kölelik yanlıştır” çıkışını yapıyor. Perez şimdi, bazılarının "kölelik döngüsü" olarak adlandırdığı, hapsedilen insanlara-yapmayı reddederlerse-korkunç sonuçlara yol açabilecek işler için küçük meblağlar ödenmesine izin veren şeyi düzeltmeyi uman ülke çapındaki bir hareketin parçası.

REKLAM

800 BİN KİŞİ ZORLA ÇALIŞTIRILIYOR

1865'te onaylanan ABD Anayasası'nın 13. Değişikliği, köleliği ve gönülsüz köleliği kaldırdı. Ancak, “tarafın usulüne uygun olarak mahkum edilmiş olması gereken bir suç için bir ceza” istisna içeriyordu. Bu istisna maddesi, ABD'deki mahkumları işçi olarak sömürmek için kullanıldı ve onlara hapishane hizmetlerinden imalata veya özel işverenler için çalışmaya kadar değişen ve ücretlerinin çoğunun oda ve yemek için kesildiği çeşitli işleri yapmaları için günde birkaç dolara kadar hiçbir şey ödemedi. Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği tarafından Haziran 2022'de yayınlanan bir rapor, eyalet ve federal hapishanelerdeki 1,2 milyon mahkumdan yaklaşık 800.000'inin çalışmaya zorlandığını ortaya çıkardı ve bu, mal ve hizmetlerde yıllık 11 milyar dolarlık bir tahmin oluştururken, ortalama ücretler 13 sent arasında değişiyor. saatte 52 sent. Beş eyalet–Alabama, Arkansas, Georgia, Mississippi ve Texas– mahkumları ücretsiz çalışmaya zorluyor. Rapor, ABD'li mahkumların çalışma koşullarının, yaşam ve onur gibi temel insan haklarını ihlal ettiği sonucuna vardı.

REKLAM