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ABD'li arama kurtarma ekibi üyesi şokta: Türkiye inanılmaz derecede dayanıklı bir ülke

Kahramanmaraş'ta yaşanan iki büyük depremin ardından bölgeye gelen ABD’li arama kurtarma ekibi üyesi John Morrison, katıldığı televizyon programında, "Bu ülkenin inanılmaz derecede dayanıklı olduğunu biliyorsunuz” dedi.

09:42 . 14/02/2023 Salı
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ABD'li arama kurtarma ekibi Türk vatandaşlarının ne kadar dayanıklı olduğunu anlattı.

ABD'li arama kurtarma ekibi Türk vatandaşlarının ne kadar dayanıklı olduğunu anlattı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık depremlerin ardından yaralar sarılmaya çalışılıyor. Enkaz altındaki depremzedelerin kurtarılması için arama kurtarma ekiplerinin canhıraş çalışmaları 8. günde de sürüyor. Yurt dışından gelen arama kurtarma ekipleri de deprem bölgelerinde emek sarf ediyor.

"Hayatta kalanları bulmaya çalışan birkaç keşif ekibimiz var"

ABD’li arama kurtarma ekibi de bölgede çalışmalarını sürdürüyor. Ekibin üyesi olan John Morrison, NBC kanalında yayınlanan The Today Show’da Türkiye’de devam eden arama kurtarma çalışmalarını değerlendirdi. Pek çok teknik gereç ile enkazlarda arama yaptıklarını ifade eden Morrison şöyle konuştu: “Çökmüş binaları inceleyen hem kameralar ve dinleme cihazları gibi teknik arama öğeleri hem de arama köpeklerimizle hayatta kalanları bulmaya çalışan birkaç keşif ekibimiz var.”

"Bu ülkenin inanılmaz derecede dayanıklı olduğunu biliyorsunuz"

Morrison, enkaz altında mahsur kalan insanları bulmaları durumunda ne kadar sürerse sürsün o insanları kurtarmak için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti. Sunucunun “Gördüklerini kelimelere dökebilir misin?” sorusuna cevap veren Morrison şunları ifade etti:

“Bu kesinlikle geniş alana yayılmış bir yıkım. Bu ülkenin inanılmaz derecede dayanıklı olduğunu biliyorsunuz. Karşılaştığımız insanlar burada olduğumuz için çok memnun ve burada yaşayanlar adına minnettarlar. Ancak bunun tam olarak bizim eğitildiğimiz şey olduğunu biliyorsunuz. Çünkü dünyanın dört bir yanındaki felaketlerde bulunduk ve bu yüzden bunun için eğitim aldık.”



#John Morrison
#abd
#kahramanmaraş
1 saat önce
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ABD'li arama kurtarma ekibi üyesi şokta: Türkiye inanılmaz derecede dayanıklı bir ülke
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