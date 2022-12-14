ABD'li yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor: 100 yaşında her gün spor yapıyor

ABD'de yaşayan Les Savino, ilerleyen yaşına rağmen azmiyle göze çarpıyor. Pensilvanya eyaletinde yaşayan Savino, ağustos ayında 100'üncü yaşını kutladı. Savino, bağımsız olarak yaşamaya devam ediyor ve hafta boyunca egzersiz yapmak için kendi başına spor salonuna gidiyor.

100 yaşında spora devam ediyor

Today'e konuşan Savino, pazartesiden cumaya kadar sabah 7.30'dan 10.30'a kadar spor yaptığını söylerken, bunun 1983'ten beri sürdürdüğü bir rutin olduğunu dile getirdi.

'Günlerim 30 yaşımdaki kadar normal'

100 yaşındaki Savino, "100 yaşında olduğum için gitmek içimden gelmiyor ama yine de gidiyorum. Hayattan zevk almak istiyorsam bunun gerekli olduğunu biliyorum. 100 yaşındaki çoğu insan artık hayattan zevk almıyor. Günlerim, 30 yaşımdaki kadar normal." dedi.