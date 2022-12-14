Hayat ABDli yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor 100 yaşında her gün spor yapıyor
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ABD'li yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor: 100 yaşında her gün spor yapıyor

ABD'de yaşayan 100 yaşındaki Les Savino enerjisiyle gençlere taş çıkarıyor. Günde üç saat antrenman yapan Savino, "100 yaşındaki çoğu insan artık hayattan zevk almıyor. Günlerim, 30 yaşımdaki kadar normal" dedi. Savino, ilaç kullanmaktansa egzersiz yapmayı tercih ediyor.

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Haber Merkezi Diğer
ABDli yaşlı adam gençlere taş çıkarıyor: 100 yaşında her gün spor yapıyor
100 yaşındaki Savino enerjisiyle gençlere taş çıkarıyor.

ABD'de yaşayan Les Savino, ilerleyen yaşına rağmen azmiyle göze çarpıyor. Pensilvanya eyaletinde yaşayan Savino, ağustos ayında 100'üncü yaşını kutladı. Savino, bağımsız olarak yaşamaya devam ediyor ve hafta boyunca egzersiz yapmak için kendi başına spor salonuna gidiyor.

100 yaşında spora devam ediyor

Today'e konuşan Savino, pazartesiden cumaya kadar sabah 7.30'dan 10.30'a kadar spor yaptığını söylerken, bunun 1983'ten beri sürdürdüğü bir rutin olduğunu dile getirdi.

'Günlerim 30 yaşımdaki kadar normal'

100 yaşındaki Savino, "100 yaşında olduğum için gitmek içimden gelmiyor ama yine de gidiyorum. Hayattan zevk almak istiyorsam bunun gerekli olduğunu biliyorum. 100 yaşındaki çoğu insan artık hayattan zevk almıyor. Günlerim, 30 yaşımdaki kadar normal." dedi.

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