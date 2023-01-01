|
Hayat

Acil çağrı merkezlerine yapılan aramaların yüzde 64’ü asılsız: Damadın GBT'sini soran bile var

112 Acil Çağrı Merkezi'ne 8 ayda gelen 2 milyon 500 bin çağrının yarısından fazlası gereksiz çağrılardan oluşurken damat adayının GBT'sini yaptırmak isteyen de konuşmaya başlayan çocuğuna pratik yaptırmak isteyen de acil çağrı hattını aradı.

14:18 . 17/09/2023 Pazar
DHA
Arşiv

Arşiv

112 Acil Çağrı Merkezi'nin amacına uygun kullanılmaması ülkemizdeki en büyük problemlerden biri. Türkiye'de pilot bölge olarak Antalya'da 2009 yılında başlatılan 112 Acil Çağrı Merkezi sistemi ile tüm acil durum ihbarları tek çatı altında toplandı. Bünyesinde sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve sahil güvenlik olmak üzere 6 kurumu barındıran 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gün içerisinde çok sayıda ihbar geliyor.

İhbarların sayısı ise her geçen yıl hem nüfusa bağlı olarak hem de kentin turizm hareketliliği nedeniyle giderek artıyor.

İhbarların yarısından fazlası asılsız

2023 yılı verilerine göre Antalya'nın nüfusu 2 milyon 700 binden fazla. 8 aylık süre içerisinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar sayısı ise 2 milyon 500 bin. Çağrıların yüzde 51'i emniyete, yüzde 34'ü ise sağlık birimlerine yönlendirildi. Emniyete gelen şikayetlerin ilk sırasında ise trafik kurallarını ihlal yer aldı. Sağlık birimine çoğunlukla kalp krizi, trafik kazasına bağlı yaralanma ve diğer kazalara ilişkin çağrılar geldi. Merkeze gelen çağrıları ilk olarak 'Çağrı alıcı' personel karşılıyor ve çağrının gerekli olup olmadığı ve hangi birimi ilgilendirdiğine karar vererek, 30 saniye içerisinde yönlendirmesini yapıyor. 8 aylık sürede gelen 2,5 milyon ihbarın yüzde 64'ü ise gereksiz çağrılardan oluştu.

Sınırları zorlayan asılsız ihbarlar

112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mehmet Koçak, gereksiz çağrıların önüne geçmek için sürekli bilgilendirme yaptıklarını söyledi. 2009 yılından bu yana gereksiz çağrıların düşüş eğiliminde olduğunu belirten Koçak, yine de mevcut durumun mesailerinin büyük kısmını aldığını ifade etti.

Damada GBT yapmak için aradılar

Koçak, “2 milyon 500 bin çağrıya ulaştık. Yıl sonu itibarıyla bu rakamın 3,5 milyon olmasını bekliyoruz. Yüzde 64 gereksiz çağrı yapıldı bu yıl. Vatandaş refüjü sulamamızı istiyor, bir vatandaş damat adayının bilgilerini verip bizden genel bilgi taraması (GBT) sorgusu yapılmasını istedi.


Ona göre kızının evliliğine müsaade edeceğini söyledi. Kovanı terk eden arıları için bizi arayan oldu. Balkondaki halısı alt kata düştüğü için yardım isteyen var. Ağaca takılan uçurtması için ve TV programına canlı bağlanmak isteyen bir kişi de yine bizi aradı. Çocuğu yeni konuşmaya başlayan bir anne de pratik yapması için çağrı merkezimizi arayıp 'Ağabeyi, ablası çocuğumla konuşur musun?' diyerek istekte bulundu" dedi.

#112 Acil Çağrı Merkezi
#GBT
#Ankara
17 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Fenerbahçe - Antalyaspor Canlı Skor