Akademisyenden öğrencilerine ilham veren başarı: Kazandığı bölümü birincilikle bitirdi

Süleyman Demirel Üniversitesi Matematik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Asuman Zeytinoğlu, akademisyenlik görevini sürdürürken kendini geliştirmek amacıyla kaydolduğu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünü birincilikle bitirdi. Hem hocalık hem öğrencilik yapan Zeytinoğlu, "Öğrenmenin yaşı yok" diyerek gençlere ilham verdi.
SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümünün mezuniyet töreninde diplomalarını alan öğrenciler sevinç yaşarken bölüm birincisi Matematik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Asuman Zeytinoğlu, dikkat çeken başarısıyla takdir topladı.
Zeytinoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Matematik Bölümünde görev yaptığını belirterek dört yıl önce farklı bir alanda kendisini geliştirmek amacıyla Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümüne kayıt yaptırdığını söyledi.
"Birincilik gibi bir hedefle yola çıkmadım"
Bölüm birinciliğinin planlı bir hedef olmadığını dile getiren Zeytinoğlu, şunları kaydetti:
"Birincilik gibi bir hedefle yola çıkmadım. Ancak yaptığım işi en iyi şekilde yapma anlayışım var. Akademisyen olmanın getirdiği disiplin ve çalışma alışkanlığıyla hareket ettim. Çalışma disiplini de işin içine girince sonuç kendiliğinden ortaya çıktı. Bu başarı benim için mutluluk ve gurur verici."
Zeytinoğlu, akademisyenlik ve öğrenciliği aynı anda yürütmenin zaman zaman zorlayıcı olduğunu, günün bir bölümünde ders verdiğini, diğer bölümünde ise klinik uygulamalarda yer aldığını belirtti.
Öğrencilerinden destek gördüğünü dile getirdi
Öğrenmenin yaşının olmadığını ifade eden Zeytinoğlu, gençlere farklı alanlarda kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu.
Öte yandan SDÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencileri de mezuniyet töreninde diplomalarını aldı. Tören, öğrencilerin keplerini fırlatmasıyla sona erdi.