Bilkentli genç mühendisler projelerini sanayi sektörüyle buluşturdu

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün, Üniversite-Endüstri İşbirliği Programı kapsamındaki “24. Sanayi Odaklı Bitirme Projeleri Fuarı ve Yarışması” Bilkent Odeon Gösteri Merkezi’nde düzenlendi. Mezuniyet aşamasındaki öğrencilere kapsamlı ve derinlikli bir mesleki deneyim kazandırmayı hedefleyen fuara, sanayi ve iş dünyasının seçkin firmalarından temsilciler, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün 3. ve 4. sınıf öğrencileri, öğretim üyeleri, üniversite yönetimi ile öğrencilerin aileleri ve arkadaşları katıldı.

Fuarda, bu yıl mezun olacak öğrenciler, iş birliği yapılan şirketlerin gündemine girmiş, gerçek problemlerin çözümüne yönelik projelerini ve sürece ilişkin posterleri sergiledi, sunum yaptı. Öğrenciler, Türkiye’nin öncü firmalarından temsilcilerle de bir araya geldi.

Etkinlikte, sanayi sektörü ve üniversite temsilcilerinden oluşan jürinin değerlendirmesiyle finale kalan projeler Rektör ve Üniversite Üst Yönetimi tarafından ödüllendirildi. Yarışmada Endüstri Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencilerinin Beko markası için geliştirdiği “Otomatik Depolama Sistemi Yerleşim ve Çizelgeleme Eniyilemesi” projesi birinci, Türkiye İş Bankası iş birliğiyle geliştirdiği “Bankamatikler için Öngörücü Bakım Sistemi” projesi ikinci, Nesco Gıda için geliştirdiği “Sezonsal ve Rassal Talep Altında Dinamik Üretim Planlama” projesi üçüncü oldu.

Ayrıca, Türk Traktör için geliştirilen “Sevkiyat Programlarıyla Uyumlu Depo Dağıtım Planlama Karar Destek Sistemi” projesi En İyi Sunum, Teklifim Gelsin iş birliğiyle geliştirilen “Bireysel Kredilerde Onay Olasılığı Tahminleme Modeli” projesi En İyi Poster ödülünü kazandı.

Fuar ve yarışma, kutlamalar ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Akademi ve sanayi 32 yıldır ortak değer üretiyor

Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından 1994 yılında başlatılan Üniversite-Endüstri İşbirliği Programı, Türkiye’de üniversite-sanayi iş birliğinin öncü ve örnekleri arasında yer alıyor. Program kapsamında son sınıf öğrencileri, 4. sınıf boyunca, sektörün önde gelen kuruluşlarının gündemindeki gerçek iş problemleri üzerinde çalışarak teorik bilgilerini uygulama fırsatı buluyor. Öğrenciler; akademisyenler ve şirket temsilcilerinin ortak çalışmasıyla, üretim, lojistik, tedarik zinciri yönetimi, planlama, optimizasyon ve karar destek sistemleri gibi birçok alanda somut çözümler üretiyor.