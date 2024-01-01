Alanya'da akılalmaz olay: Eşiyle tartışıp otomobilini uçuruma yuvarladı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde 8 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Otoyolun Ankara istikameti Körfez geçişi Sevindikli mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle otomobil ve ciplerin bulunduğu 8 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada hafif yaralanan 4 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçları kaldırma çalışması sürerken, yolun Ankara yönünde ulaşım kontrollü sağlanıyor.