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Hayat

Alanya'da akılalmaz olay: Eşiyle tartışıp otomobilini uçuruma yuvarladı

Antalya'nın Alanya ilçesinde eşiyle tartıştığı öne sürülen M.Y., boş otomobili uçuruma itti. Araç kullanılamaz hale geldi. Olay yerine polis ve kurtarma ekipleri sevk edilirken, yaşanan tartışmanın detayları araştırılıyor.

17:51 - 1/01/2024 Pazartesi
AA
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Alanya'da iddiaya göre, eşiyle tartışan M.Y. otomobiliyle Bektaş Mahallesi kırsalına geldi. M.Y, yol kenarına park ettiği otomobilini iterek 100 metrelik uçuruma yuvarladı.


M.Y. bölgeden uzaklaşırken, aracın uçuruma yuvarlandığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.


İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Otomobilin boş olduğu tespit edildi

Halatlar yardımıyla uçuruma inen ekiplerin yaptığı incelemede araçta kimsenin olmadığı tespit edildi.


Polisin ifadesini başvurmak üzere M.Y'ye ulaşmaya çalıştığı öğrenildi.


Bu arada, kullanılamaz hale gelen otomobilin, daha sonra vinç yardımıyla uçurumdan çıkarılacağı belirtildi.



#Alanya
#KAZA
#otomobil
#uçurum
#yuvarlama
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