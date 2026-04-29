Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Alarm verildi sağanak geliyor: Beş il için sarı uyarı

20:0029/04/2026, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Diyarbakır ve Batman çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.
İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış beklentisi nedeniyle bazı iller için “sarı” kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Meteoroloji verilerine göre özellikle Güneydoğu’da etkili olması beklenen yağışların ani sel, su baskını ve fırtına gibi riskler oluşturabileceği belirtildi. Yetkililer, vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu.

Bakanlığın NSosyal hesabından, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgi doğrultusunda "sarı" kodla işaretlenen illerin yer aldığı Türkiye haritası paylaşıldı.

Paylaşımda, Batman çevreleri ile Diyarbakır'ın güney kesimlerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak, Mardin, Siirt ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiği belirtildi.

Vatandaşların, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate alması yönünde uyarıda bulunuldu.



#gök gürültülü sağanak
#İçişleri Bakanlığı
#kuvvetli sağanak
#Meteoroloji Genel Müdürlüğü
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
