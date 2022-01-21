Hayat Albayrak Kız Kur-an Kursunda karne sevinci
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Albayrak Kız Kur-an Kursu'nda karne sevinci

Albayrak Kız Kur'an Kursu'nda yaşları 4-6 yaş arasındaki 57 öğrenci yarı yıl tatili öncesi karnelerini aldı. Ailelerin de hazır bulunduğu törende Ketebe Yayınevi'nin hazırladığı hediyeler takdim edildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Albayrak Kız Kur-an Kursunda karne sevinci
Albayrak Kız Kur'an Kursu'nda 4-6 yaş grubundaki öğrenciler karnelerini aldı.

Albayrak Kız Kur'an Kursu'nda yaşları 4-6 yaş arasındaki 57 öğrenci yarı yıl tatili öncesi karnelerini aldı. Ailelerin de hazır bulunduğu törende Ketebe Yayınevi'nin hazırladığı hediyeler takdim edildi.

Öğrenciler kendileri için hazırlanan 'kısa bir mola' panosunun önünde hatıra fotoğrafı çekildi.
Öğrenciler kendileri için hazırlanan 'kısa bir mola' panosunun önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

2017 yılında açılan ve yoğun ilginin olduğu Albayrak Kız Kur'an Kursu'nda yarı yıl tatili heyecanı yaşandı. 4-6 yaş grubundaki öğrenciler ailelerinin de katıldığı törenle karnelerini aldılar.

Öğrenciler kendileri için hazırlanan pano önünde poz verirken Ketebe Yayınevi'nin hazırladığı hediyeler takdim edildi.
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