Albayrak Kız Kur-an Kursu'nda karne sevinci

Albayrak Kız Kur'an Kursu'nda yaşları 4-6 yaş arasındaki 57 öğrenci yarı yıl tatili öncesi karnelerini aldı. Ailelerin de hazır bulunduğu törende Ketebe Yayınevi'nin hazırladığı hediyeler takdim edildi.
2017 yılında açılan ve yoğun ilginin olduğu Albayrak Kız Kur'an Kursu'nda yarı yıl tatili heyecanı yaşandı. 4-6 yaş grubundaki öğrenciler ailelerinin de katıldığı törenle karnelerini aldılar.
Öğrenciler kendileri için hazırlanan pano önünde poz verirken Ketebe Yayınevi'nin hazırladığı hediyeler takdim edildi.