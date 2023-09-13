Amerikalı askerden 50 yıl önce görev yaptığı Sinop'a anlamlı ziyaret

Amerikalı eski asker 50 yıl önce görev yaptığı Sinop’u ziyaret etti.
Sinop’ta 50 yıl önce Türk Amerikan Ortak Savunma Tesisleri’nde görev yapan Amerikalı asker 71 yaşındaki Kevin Reichley, kente gelerek eski günlerini yâd etti.
Sinop’ta görev yaptığı sırada berber arkadaşı Nazmi Kuru ve balıkçı teknesi kaptanı Şükrü Gümüş’ün vefat ettiğini öğrenen Kevin Reichley, ölen arkadaşlarının oğullarıyla birlikte mezarlarını ziyaret etti. Mezarlıkta duygu dolu anlar yaşandı. Mezarlık ziyaretinin ardından kentin turistik ve tarihi yerlerini gezen Reichley, eski günleri yad etti. Gezisinin son günü Sinop sahilinden Amerika’da yaşadığı yerdeki Sinop’ta görev yapan Amerikalı askerler ile canlı yayında buluşan Reichley, onlara 50 yıl sonraki Sinop’u izletti.