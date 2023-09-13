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Hayat

Amerikalı askerden 50 yıl önce görev yaptığı Sinop'a anlamlı ziyaret

1971-1972 yılları arasında Sinop’taki Türk Amerikan Ortak Savunma Tesisleri’nde askeri görevini yapan Kevin Reichley, 51 yıl sonra oğlu Stephen Reichley ile birlikte Sinop’u ziyaret etti. Yıllar sonra Sinop’a gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kevin Reichley, "Çok güzel arkadaşlarım var, manzara çok güzel, Sinop’u çok seviyorum" dedi.

11:54 . 13/09/2023 Çarşamba
IHA
Amerikalı eski asker 50 yıl önce görev yaptığı Sinop’u ziyaret etti.

Amerikalı eski asker 50 yıl önce görev yaptığı Sinop’u ziyaret etti.

Sinop’ta 50 yıl önce Türk Amerikan Ortak Savunma Tesisleri’nde görev yapan Amerikalı asker 71 yaşındaki Kevin Reichley, kente gelerek eski günlerini yâd etti.

1971-1972 yılları arasında Sinop’taki Türk Amerikan Ortak Savunma Tesisleri’nde askeri görevini yapan Kevin Reichley, 51 yıl sonra oğlu Stephen Reichley ile birlikte Sinop’u ziyaret etti. Yıllar sonra Sinop’a gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Kevin Reichley,
"Çok güzel arkadaşlarım var, manzara çok güzel, Sinop’u çok seviyorum"
dedi.
Şehrin 50 yıllık değişimine dikkat çeken Reichley,
"Şu anda çok kalabalık, caddelerde çok araç var ama insanların halen dostça tavırları var"
şeklinde konuştu.
Sinop’a geldiği sürede yaptıklarını anlatan Reichley,
"Arkadaşlarımla buluştum, tanıdıklarımın mezarlarını ziyaret ettim"
diye konuştu.

Sinop’ta görev yaptığı sırada berber arkadaşı Nazmi Kuru ve balıkçı teknesi kaptanı Şükrü Gümüş’ün vefat ettiğini öğrenen Kevin Reichley, ölen arkadaşlarının oğullarıyla birlikte mezarlarını ziyaret etti. Mezarlıkta duygu dolu anlar yaşandı. Mezarlık ziyaretinin ardından kentin turistik ve tarihi yerlerini gezen Reichley, eski günleri yad etti. Gezisinin son günü Sinop sahilinden Amerika’da yaşadığı yerdeki Sinop’ta görev yapan Amerikalı askerler ile canlı yayında buluşan Reichley, onlara 50 yıl sonraki Sinop’u izletti.

#Sinop
#Kevin Reichley
#Türk Amerikan Ortak Savunma Tesisleri
25 dakika önce
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