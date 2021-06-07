Hayat Arka Sokaklar oyuncusu kanser tedavisi görüyor Bazı günler ağrılar dayanılmaz oluyor
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Arka Sokaklar oyuncusu kanser tedavisi görüyor: Bazı günler ağrılar dayanılmaz oluyor

Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterini canlandıran Boğaç Aksoy, geçtiğimiz ay lenf kanserine yakalandığını duyurmuştu. Son durumu hakkında sosyal medya hesabından bilgi veren Aksoy, "İkinci kemoterapi bitti. Bazı günler ağrılar dayanılmaz oluyor ama sonrasında toparlıyorum. Her şey yolunda gidiyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Arka Sokaklar oyuncusu kanser tedavisi görüyor: Bazı günler ağrılar dayanılmaz oluyor
Boğaç Aksoy (solda)

Arka Sokaklar dizisinde Volkan karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, bir süredir lenf kanseriyle mücadele ediyor. 32 yaşındaki oyuncu, sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Instagram hesabından sevenlerine seslenen Aksoy, "Uzun süredir evdeydim. Saçları kaybettik. Şapkayla kamufle ediyoruz. Kemoterapiler biraz zor geçiyor. İkinci kemoterapi bitti. Ayın 15'inde üçüncü kemoterapi var. Bazı günler ağrılar dayanılmaz oluyor ama sonrasında toparlıyorum. Her şey yolunda gidiyor. İyileşmeye devam ediyorum. Yürümeye başladım. Attığınız mesajlar harika çok teşekkür ederim. Dualarınızı hissediyorum. Güçlü olmaya devam" ifadelerini kullandı."

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