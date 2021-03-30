Hayat Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncusundan üzen haber
KANSER AKTÜEL

'Çok Güzel Hareketler Bunlar 2' oyuncusundan üzen haber

Çok Güzel Hareket 2 ekibinin altyapı oyuncularından Arif Güloğlu'nun lenf kanseri şüphesiyle tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı. Son iki haftadır skeçlerde yer almayan Arif Güloğlu da tedaviye başladığını sosyal medya hesabından duyurdu. Arif Güloğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kısa süre önce konulan lenfoma teşhisi sonrası tedavime başlandı. Bu süreci, doktorlarım, ailem, dostlarım ve BKM Mutfak ekibinin ilgi ve desteğiyle hızla atlatacağıma inanıyorum." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 oyuncusundan üzen haber
Arif Güloğlu kansere yakalandı.

Çok Güzel Hareketler 2 ekibinin altyapı ekibinden Arif Güloğlu hayranlarını çok üzdü. Arif Güloğlu'nun bu haftaki bölümde yer almaması dikkat çekmişti.

Çok Güzel Hareketler 2'nin yıldız isimlerinden Arif Güloğlu, lenf kanserine yakalandı. Hastalığını iki hafta önce öğrenen Güloğlu, Ankara'da tedavi görüyor.

BKM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Konuyla ilgili BKM'den de açıklama geldi. Açıklamada; "Çok Güzel Hareketler 2 - Alt Yapı oyuncularımızdan Sevgili Arif Güloğlu’na kısa bir süre önce “lenfoma” teşhisi konulduğu doğrudur. Teşhisin hemen ardından tedavi süreci çok hızla başlamış ve süreç pozitif yönde devam etmektedir. Oyuncumuzun eski sağlığına kavuşabilmesi için gerekli tüm süreçleri yakından takip ediyoruz" denildi.

ARİF GÜLOĞLU KİMDİR?

Arif Güloğlu, 18 Eylül 1997 yılında Ankara’da dünyaya geldi. 1.73 boyunda, 69 kiloda olan Arif Güloğlu başak burcudur. Ankara’da çeşitli tiyatrolarda bir çok rol üstlendi ve buna İstanbul’da da devam etti. 19 yaşında İstanbul’a yerleşti. Eğitim ve öğretim hayatına burada devam etti. Bir yandan da hayali olan oyunculuk için çabaladı ve 2018 yılında 'Çok Güzel Hareketler 2' ekibine dahil oldu ve hala orada yer almaktadır.

'Çok Güzel Hareketler 2 kadrosuna 'çırak' olarak katılan Arif Güloğlu, özellikle Ankara tiplemeleri ile biliniyor. Altyapı tarafından hazırlanan skeçlerin neredeyse tamamında rol alan Güloğlu, en dikkat çeken isimler arasında yer alıyor.

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