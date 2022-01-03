Avrupa'nın en kapsamlı ve en büyük fizik tedavi hastanesi İstanbul'da açılıyor

İstanbul 70. Yıl Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenileme çalışmalarında nihayet sona yaklaşıldı.

Yaklaşık 5 yıllık bir emeğin sonucu, eski hastanenin bulunduğu bölgede 102 bin metrekarelik dev bir alanda inşa edilen yeni hastane, Avrupa'nın ve Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi olarak hizmete girecek.

İstanbul'a sadece son iki yılda 9 yeni hastane ve 8 bin yeni yatak kazandırdıklarının altını çizen İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Mart ayında hizmete girmesi beklenen İstanbul Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yenilenen binasına ziyarette bulunarak önemli açıklamalar yaptı.

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DHA

Memişoğlu, Bahçelievler Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tamamen yenilenmiş bir şekilde yeniden hizmete gireceğini anlatarak “Bunun yerinde yaptığımız yeni hastaneyi 2022'nin ilk çeyreğinde insanların hizmetine sunacağız. Bu aslında çok özellikli bir hastane, birincisi Avrupa'nın en büyük ve en kapsamlı fizik tedavi ve rehabilitasyon hastanesi. 102 bin metrekarelik bir alanı var ve 400 yatak normal kapasitesi, gerektiği zaman bu, 650'ye kadar çıkarılabilecek" dedi.

DHA

AKILLI BİNALARINDA HEM AMELİYATHANESİ HEM YOĞUN BAKIMI OLACAK

İçinde yoğun bakım ve 5 ameliyathane ile hastaların fizyoterapileri için dev bir spor merkezinin de bulunacağı hastanenin “akıllı binaö teknolojisiyle inşa edildiğini de belirten Prof. Dr. Memişoğlu, şunları söyledi:

"Türkiye'de ve hatta Avrupa'da yapılamayan bazı hizmetler de burada sunulacak. Çocuk rehabilitasyonu, pulmoner (solunum) rehabilitasyon, Kovid sonrası sendromlarla ilgili rehabilitasyonlari sporcu sağlığı ve performans merkezi yanında, engellilerle ilgili onların sporla ilgili egzersiz başlangıçlarının yapılacağı alanlar var. Her türlü altyapısı olan spor salonu, hidroterapisinden ortez, protez atölyesi dediğimiz alanlarına dek her şey olacak. Bu atölyelerde insanların uzuvlarına göre kişiye özel protez yapılabilecek. Burada aynı zamanda da vatandaşlarımız için rehabilitasyon sonrasında, evlerinde sürdürecekleri yaşamla ilgili de bir simülasyon merkezi bulunacak. Hasta ve yakınlarına evde engelleri ile beraber nasıl yaşayacağını burada öğretmeye başlayacağız. Zaten kültürü olan bir hastane olan, geçmişte büyük hizmetler sunan ve şu anda Bahçelievler Devlet Hastanesi'nde misafir olan, Bahçelievler Fizik Tedavi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ekibi buraya dönecek ve burada insanlarımıza dünyanın en iyi hizmetlerini sunacaklar."

TEK VE ÇİFT KİŞİLİK VİP ODALAR"

Hastanede sadece fizik tedavi alanında değil, inme gibi, geleneksel tıp gibi ayrı kliniklerin de bulunacağına işaret eden Prof. Dr. Memişoğlu, şu bilgileri vererek sözlerini sürdürdü:

"Bu birimlerde insanlara geleneksel tıp uygulamaları yapılabilecek. İnme ile ilgili de acil müdahale yapılabilecek, inme (felç) ile ilgili destek verilecek. Bunun yanında palyatif servisimiz de olacak. Odaların hepsi, tek kişilik ve çift kişilik VİP odalar şeklinde dizayn edildi. İnsanlarımızın gerçekten kendisini evinde hissedebileceği, en iyi kalitede sağlık hizmeti alacağı ve en iyi uzmanlar ve hocalarımız tarafından da tedavilerinin yapılacağı bir alan olacak. İnşallah hedefimiz mart gibi burada hizmete başlamak."

KİŞİYE ÖZEL PROTEZ ÜRETİLEBİLECEK

Yeni açılacak bu dev merkezle fizik tedavi ve rehabilitasyon alanında büyük bir açığın kapanacağına da işaret eden Prof. Dr. Memişoğlu, sözlerini şöyle noktaladı: