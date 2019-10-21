Hayat Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı
KÜLTÜR SANAT

A​yasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etti!

Ayasofya 12 yılda 31 milyon kişinin ziyaret etmesiyle birçok ülke nüfusunu geride bıraktı

Dünyanın en önemli kültür ve tarih miraslarından Ayasofya, 12 yılda 31 milyon ziyaretçiyi ağırlamasıyla birçok ülkenin nüfusunu geride bıraktı. Turizmin yeniden canlanmasıyla ağırladığı ziyaretçi sayısı yeniden artışa geçen ve yılın ilk yarısında 1.8 milyon kişiyi ağırlayan Ayasofya'yı bu yıl ziyaret edenlerin sayısının 3 milyonu geçmesi bekleniyor.

Haber Merkezi DHA
Ayasofya'yı bu yıl sonunda ziyaret edenlerin sayısının 3 milyonu geçmesi bekleniyor.
Ayasofya'yı bu yıl sonunda ziyaret edenlerin sayısının 3 milyonu geçmesi bekleniyor.

Türk turizminin yeniden canlanması özellikle tarihi yapıları ziyaret edenlerin sayısına da yansıdı. Bu yılın 8 ayında 9 milyon 982 milyon ziyaretçi ağırlayan İstanbul'da sanat ve mimarlık tarihi bakımından dünyanın en önde gelen yapılarından biri olan Ayasofya'ya, her ülkeden ziyaretçi büyük ilgi gösterirken, son günlerdeki yoğunluk dikkat çekiyor.

Yıllar sonra Ayasofya'da bir ilk
HAYAT
Yıllar sonra Ayasofya'da bir ilk

Ayasofya'yı ziyaret edenlerin sayısının 2007-2018 yıllarında toplam 31 milyonu bulmasıyla birçok ülkenin nüfusunu geçti.

Bilet gişelerinde kuyruklar eksik olmazken, turist kafilelerinin sayısında gözle görülür artışın yaşandığı Ayasofya'daki giriş kuyrukları meydana kadar taşıyor. Dünyanın 8'inci harikası olarak gösterilen Ayasofya'yı ziyaret edenlerin sayısının 2007-2018 yıllarında toplam 31 milyonu bulmasıyla birçok ülkenin nüfusunu geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya cami olarak anılacak
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya cami olarak anılacak

Geçtiğimiz yıl Ayasofya'yı ziyaret edenlerin sayısı 3 milyona yaklaştı. 2014 yılında ise 3.5 milyon kişinin ziyaret etmesiyle tüm zamanların ziyaretçi rekoru kıran Ayasofya'yı, 2019’un ilk yarısında 1 milyon 810 bin kişi ziyaret etti. Ayasofya'yı bu yıl sonunda ziyaret edenlerin sayısı 3 milyonu geçecek.

Ayasofya, Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu'nun Kararı ile 1935 yılında müze olarak kapılarını ziyarete açtı.

Ayasofya'nın tarihi

Ayasofya 6.yüzyılda Doğu Romalı Philon tarafından, dünyanın 8.incisi harikası olarak nitelendirilirken bugünkü Ayasofya aynı yerde fakat öncekilerinden farklı bir mimari anlayışla yapılmış olan üçüncü yapı.

Ayasofya İmparator Justinianos tarafından (527-565) dönemin iki önemli mimarı olan Tralles'li (Aydın) Anthemios ile Miletos'lu (Balat) İsidoros'a yaptırıldı. Yapım çalışmaları sırasında iki baş mimar ile birlikte 100 mimar ve her mimarın emrinde 100 işçi çalıştığı kaynaklarda geçiyor.

Yapımına 23 Şubat 532'de başlanan, 5 yıl 10 ay gibi kısa bir sürede tamamlanarak büyük bir törenle, 27 Aralık 537' de ibadete açılan, 916 yıl kilise olan yapı, 1453 Yılında Fatih Sultan Mehmed tarafından İstanbul'un fethiyle camiye çevrilerek, 482 yıl cami olarak kullanıldı. Ayasofya, Atatürk'ün emri ve Bakanlar Kurulu'nun Kararı ile 1935 yılında müze olarak kapılarını ziyarete açtı.

Ayasofya'ya, her ülkeden ziyaretçi büyük ilgi gösterirken, son günlerdeki yoğunluk dikkat çekiyor.

Yıllara göre Ayasofya'nın ziyaretçi sayısı

  • 2007: 2 milyon 226 bin 159
  • 2008: 2 milyon 236 bin 966
  • 2009: 2 milyon 244 bin 956
  • 2010: 2 milyon 952 bin 768
  • 2011: 3 milyon 248 bin 307
  • 2012: 3 milyon 353 bin 199
  • 2013: 3 milyon 326 bin 591
  • 2014: 3 milyon 574 bin 43
  • 2015: 3 milyon 425 bin 236
  • 2016: 1 milyon 436 bin 577
  • 2017: 1 milyon 892 bin 250
  • 2018:2 milyon 922 bin 37
  • Toplam:30 milyon 946 bin 839
TSKya böyle sızdılar

TSK'ya böyle sızdılar

​FETÖ'nün kullandığı 'kod sistematiği' deşifre edildi.
Dağa kaçırılmak istenen 6 kişi kurtarıldı

Dağa kaçırılmak istenen 6 kişi kurtarıldı

​Operasyonda örgüt üyesi 8 şüpheli tutuklandı.
35 saatimiz kaldı

35 saatimiz kaldı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'dan 120 saatlik mutabakat için uyarı.
2 askerimiz <br>şehit oldu

2 askerimiz
şehit oldu

Biri gri listede 10 terörist etkisizleştirildi.
5 Aralık'ta başlıyor

5 Aralık'ta başlıyor

Paketler tek tip olacak, 20 bin TL ceza kesilecek.
Yakışmadı Ozan!

Yakışmadı Ozan!

Sakatlık numarası sosyal medyada gündem oldu.

3 HDP'li başkan gözaltına alındı

3 HDP'li başkan gözaltına alındı

​HDP'li belediye başkanlarına terör operasyonunda yeni gelişme.

Buz tutmuş<br>kasaba: Oymyakon

Buz tutmuş
kasaba: Oymyakon

Hava sıcaklığı rekoru eksi 65 derece ile kırıldı.

Avcılar ve <br>Küçükçekmece<br>için kritik karar

Avcılar ve
Küçükçekmece
için kritik karar

Bakanlığın kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hepsi gidecek

Hepsi gidecek

​Yarın akşama kadar çekilmezlerse harekat devam edecek.
ABD 200 askeri Suriye'de bırakabilir

ABD 200 askeri Suriye'de bırakabilir

​Pentagon'dan gelen teklife ABD Başkanı Donald Trump olumlu bakıyor.
Hakan daha <br>ne yapsın!

Hakan daha
ne yapsın!

​Milli futbolcunun performansı Milan'a yetmedi.
HDP'lilere ders

HDP'lilere ders

Nusaybinli vatandaş: ​İhanet ettiğiniz bayrağın altında yaşamayın.
Dünyada kaos

Dünyada kaos

Ekonomik ve siyasi sorunlar birçok ülkede sokak isyanına döndü.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.