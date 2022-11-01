Hayat Bakan Soyludan deprem tatbikatı açıklaması 12 Kasımda herkese mesaj gelecek
AKTÜEL

Bakan Soylu'dan deprem tatbikatı açıklaması: 12 Kasım'da herkese mesaj gelecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'da "Afet İletişim Çalıştayı"na katıldı. Afetlere müdahale konusunda açıklamalar yapan Soylu, "12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.

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Haber Merkezi Diğer
Bakan Soyludan deprem tatbikatı açıklaması: 12 Kasımda herkese mesaj gelecek
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen “Afet İletişim Çalıştayı”nda konuştu. Afet anlarında ve sonrasında yapılacak çalışmalar için bilgilendirmeler yapan Soylu, yarın Düzce depreminin 23. yıl dönümünde ve depremin gerçekleştiği saatte ülkece tatbikat yapılacağını söyledi.

“18.57’DE HERKESE MESAJ GELECEK”

Soylu, ülkece yapılacak tatbikat konusunda

"12 Kasım'da, 18.57’de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye’ye aynı anda mesaj gelecek." dedi.

Enerjide Türkiye için büyük bir fırsat: 25 milyar dolarlık yatırım bekleniyor
EKONOMİ
Enerjide Türkiye için büyük bir fırsat: 25 milyar dolarlık yatırım bekleniyor

TOGG'a talep yağıyor: CİMER’e 6 binden fazla başvuru yapıldı
FOTOĞRAF 16
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Türkiye'nin otomobili Togg'un ilk elektrikli modeli C-SUV, 2023'ün ilk çeyreğinin sonunda satışa sunulacak.
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Online satışa sunulacak otomobilin şubattan itibaren ön siparişe açılacağı duyuruldu.
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Ancak, Togg için şimdiden büyük talep var. Tüketiciler nereye başvuracaklarını bilemedikleri için farklı yöntemler deniyor.
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Vatandaşların talep, ihbar ve şikâyetlerini ilettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) Togg için talep yağdı.
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Bugüne kadar CİMER'e 6 binin üzerinde kişi Togg için başvuru yaptı.
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Sabah'ın haberine göre; Aralarında ilginç talepler de var.
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Çocuğunun sünneti için sünnet arabası, kızının düğünü için gelin arabası isteyenler de var.
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Togg bayilik teşkilatı yerine kullanıcıya yakın olmak için doğrudan satış modelini seçti.
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Togg CEO'su M. Gürcan Karakaş, küresel rekabette kullanıcıya daha yakın olanların başarılı olduğunu söyledi.
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Karakaş, Togg'un satış stratejisini şöyle anlattı:
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\"Akıllı cihazlarımızı kullanıcılarımızla doğrudan buluşturacak, satışları doğrudan kendimiz organize edeceğiz.
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Kullanıcıyı merkeze alan, dijital ve fiziksel deneyimi harmanlayan hibrit bir yapıda hizmet vereceğiz.
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Amacımız kullanıcılara daha hızlı, etkin, verimli bir tecrübe yaşatmak ve uçtan uca çevrimiçi bir deneyim ile Togg kullanıcısı olmalarına da imkân vermek.
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Bugün klasik üreticiler dahi yeni nesil elektrikli araçlarını bayi ağı üzerinden satmıyor. Kasımda İstanbul Zorlu Center'da ilk temas noktamızı açıyoruz. 2023'de bu sayı 19'a ulaşacak.\"

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Togg, satış sonrası servis hizmetlerini de kendi bünyesinde verecek. Sabit ve mobil servis noktaları dahil olmak üzere ön sipariş başlayana kadar 7 bölgede 20 noktada servis istasyonları kurulacak.
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Togg'un yollara çıkacak ilk modeli elektrikli C-SUV olacak. Ardından 2025'in ilk yarısında sedan, 2026'da C-X Coupe modeli otomobil severlerin beğenisine sunulacak.

TOGG'a talep yağıyor: CİMER’e 6 binden fazla başvuru yapıldı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) TOGG için talep yağdı. Bugüne kadar CİMER'e 6 binin üzerinde kişi başvuru yaptı. Talepler ilginç. Togg'u sünnet arabası yapmak isteyen de var, gelin arabası yapmak isteyen de...

İçişleri Bakanı Soylu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti
OYNAT 01:43
İçişleri Bakanı Soylu CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunacağını belirtti
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından gündeme getirdiği iddialar hakkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi. Soylu, Twitter hesabından konuya ilişkin bir açıklama paylaştı. Bakan Süleyman Soylu açıklamasında, 'Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemediği açık. Eşkıya takımının Yalova Mahkemesi baskınını, ortalığa dökülen MLKP, PKK, FETÖ ve DHKP-C ittifakını, kayıp 8 saatini, belediyelerinin yolsuzluklarını, bunları örtmek için Türkiye Cumhuriyeti Devletine, polisine, jandarmasına, askerine 'uyuşturucu parası ile cari açığı kapatıyorlar' iftirasını atması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bir vatandaşına yakışmıyor, bırakın genel başkan olmasını.' ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu hakkında hem şahsının hem de güvenlik kurumlarının suç duyurusunda bulunacağını belirten Soylu, şunları kaydetti: 'Eğer bu attığın iftiranın bir kuruşunu ispat etmezsen namertsin diyoruz. Tabii namertliğin elbette ki kendisi açısından bir değeri varsa. Anlaşılan o ki Kılıçdaroğlu, 'Türkiye Yüzyılı'nı, anlaşılan o ki Türkiye'nin arabası TOGG'u, anlaşılan o ki Türkiye'nin başarılarını, her halde bu yıllardır uluslararası istihbarat örgütlerinin hemen hemen her dönem attığı bu bayatlamış iftiraları ve yalanları tekrar Türkiye'ye atarak gündemi değiştireceğini zannediyor. Ama yakanı bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını da yanına bırakmayacağız.'


Bahçesinde öyle bir şey yetişti ki

Bahçesinde öyle bir şey yetişti ki

Limon sanıp tesadüfen dikti: Gören telefona sarılıyor.
Destekçileri yolları kapattı

Destekçileri yolları kapattı

​Brezilya'da seçim sonrası eylemler yaşanıyor
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Sözcü Çelik: Kılıçdaroğlu bu provokasyondan dolayı özür dilemelidir.

​Yunanistan'da tekne battı: Çok sayıda yaralı ve kayıp var.

Asfalt yarıldı: Sonrası tam bir felaket.

CİMER'e 6 binden fazla başvuru yapıldı.

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