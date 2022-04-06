Bakanlık harekete geçti: 'Süs hayvanı' ibaresi yönetmelikten kaldırıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Ev ve Süs Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik” değişikliği bugün yürürlüğe girdi. Adından "süs" ibaresi çıkarılan yönetmeliğin yeni adı "Ev Hayvanlarının Üretim, Satış, Barınma ve Eğitim Yerleri Hakkında Yönetmelik" oldu. Yapılan değişiklikle yönetmelikte tanımlar bölümünde yer alan “Süs” sıfatı kaldırıldı. Yani artık “süs hayvanları”, “süs hayvanı satış yeri sahibi” gibi ifadeler mevzuatta yer almayacak.

14 TEMMUZ’DAN SONRA KEDİ KÖPEK “SATIŞI” YASAK

Hayvan satışı yapan işyerlerinin artık belirli türleri kayıt altına alması zorunlu olacak. Yönetmeliğe eklenen geçici madde ile hayvan satışı izni bulunan işyerlerinde kedi ve köpek türleri en son 14 Temmuz 2022 tarihine kadar bulundurulabilecek. Bu tarihten sonra buralarda kedi köpek satışı yapılamayacak. Bu işyerlerinde bu tariften sonra kedi ve köpek türlerinin bulundurulması yasak olacak. Bu değişikliğin evcil hayvan sahiplenilmesini artırması, vatandaşların barınaklara yönelmesini sağlaması bekleniyor.

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Yönetmeliğin 19’uncu maddesinde yapılan değişiklik sayesinde de çalışma izni almış hayvan üretim, satış, barınma ve eğitim yerlerinde, il müdürlüğünün izni olmadan vaziyet planlarında herhangi bir değişiklik veya ilave yapılamayacak. Böylece izin aldıktan sonra hayvanların yaşam koşullarını daraltacak şekilde alan daraltılmasına gidilemeyecek, aksi takdirde işletmecinin ceza ödemesi gerekecek.